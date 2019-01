Mantelzorger pinde tot duizenden euro's per dag van rekening hoogbejaarde vrouw

Een mantelzorger heeft het vertrouwen van de hoogbejaarde vrouw die hij hielp ernstig geschonden: hij pinde in totaal 170.000 euro van haar rekening. Volgens justitie was de vrouw afhankelijk van hem en gaf ze hem haar pinpas om benzine en boodschappen te kopen. Maar René J. (63) pinde anderhalf jaar lang veel hogere bedragen: soms wel duizenden euro per dag.

Lees verder na de advertentie

De officier van justitie eiste gisteren een werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, met een proeftijd van twee jaar om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat. Naast het geld maakte de mantelzorger de vrouw volgens het OM ook verschillende kunstwerken afhandig.

Er was niets over bedragen afgesproken, dus de verdachte ging er vanuit dat zij dat goed vond

De strafeis is een stuk lager dan rechters normaal uitdelen bij diefstal van een hoog bedrag. Wat voor justitie meespeelt, is dat het diepgelovige slachtoffer van begin negentig geen aangifte heeft gedaan, omdat ze gelooft dat God straft. “Ik denk daar anders over”, aldus de officier van justitie. “Ik vind dat de rechtbank wel een straf moet opleggen. Maar ik probeer daarbij wel in haar belevingswereld te blijven. Ze hoopt dat hij er wat aan heeft.”

Slotenmaker J. kwam in 2015 als slotenmaker voor het eerst in contact met de oude vrouw uit Haarlem. Hij belde bij haar aan om te vragen of ze nieuwe, veilige sloten nodig had. Zo verdiende hij al 35 jaar zijn geld, vertelde hij tegen de rechters in Alkmaar. Er volgden meer klusjes en lange gesprekken. Zo ontstond een vriendschap. Het slachtoffer, dat volgens haar naasten verward is, zei meermalen tegen de politie de hulp erg te waarderen, J. was als een broer voor haar. Dat is precies waar de schoen wringt, vindt de advocaat van de verdachte. Ja, hij heeft, achteraf bezien, disproportioneel veel geld van haar rekening gehaald, en hij gebruikte dat om te gokken. Maar er was niets over bedragen afgesproken, dus hij ging er vanuit dat zij dat goed vond. De vermogende vrouw gaf niets om geld, ook dat vertelde ze de politie. Dat maakt het nog altijd diefstal, reageerde de officier van justitie, die J. verweet niet uit liefde voor de vrouw te zorgen, maar uit te zijn op haar geld. Als het aan het OM ligt, moet hij ook anderhalve ton terugbetalen aan haar: het bedrag dat hij pinde, min de kleine bedragen die hij haar contant gaf en de kosten voor benzine en andere zaken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

Een op de vijf mantelzorgers komt krap bij kas te zitten Een op de vijf mantelzorgers heeft moeite om de kosten van het mantelzorgen op te brengen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim drieduizend mantelzorgers.