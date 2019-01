Mantelzorger misbruikte positie door enorme bedragen te pinnen

J. wordt vrijgesproken van de diefstal van kunstwerken uit het huis van de vrouw (93). Er is volgens de rechter niet genoeg bewijs om aan te tonen dat hij de spullen zonder toestemming meenam.

Ook is volgens de rechter niet bewezen dat hij het volledige bedrag - in anderhalf jaar tijd verdween er 170.000 euro van de rekening - gestolen heeft. De vrouw gaf toestemming om boodschappen en benzine te pinnen. Ook wilde ze dat hij een beetje normaal kon rondkomen. Welk bedrag ze daarvoor in haar hoofd had, is niet bekend, maar na een rekensom komt de rechtbank uit op een gestolen bedrag van zeker 100.000 euro.

J. gebuikte dat geld onder meer om te gokken. Hij schond daarmee op ‘brutale wijze’ het vertrouwen van een hulp- en vriendschapzoekende oude vrouw, die geestelijk in de war is, vindt de rechter. Dat zij aangaf niets om geld te geven, doet daar niets aan af.

Volgens schattingen worden jaarlijks zo'n 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Vaak is de dader een mantelzorger waar het slachtoffer van afhankelijk is. Seniorenorganisatie KBO-PCOB hoopt dat door de veroordeling van J. de aangiftebereidheid van slachtoffers groeit. Nog te veel ouderen in een soortgelijke situatie knijpen een oogje dicht en dekken het misbruik toe met de mantel der liefde, aldus de organisatie.

