Mannen worden iets minder oud dan gedacht, vrouwen lopen verder uit

Het CBS stelt vandaag de levensverwachting van mannen naar beneden bij. De mannelijke einddertigers van nu, die rond 2040 de leeftijd van 60 jaar bereiken, zullen dan gemiddeld nog 26 jaar te leven hebben. Dat is twee jaar meer dan de zestigers van nu. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws: het is vier maanden minder dan het CBS vier jaar geleden voorspelde. Hetzelfde geldt voor de zogeheten gezonde levensverwachting, de tijd die men leeft zonder gezondheidsklachten die het leven bederven. Die is volgens het CBS voor de huidige mannelijke dertiger niet veel meer dan 77 jaar. In dat opzicht verliest hij een half jaar ten opzichte van vier jaar terug. Het zijn kleine verschillen, maar de trend is duidelijk: de man wordt minder snel (gezond) oud dan gedacht.

Vrouwen redden de mensheid in dit opzicht. Ze lopen met hun levensverwachting weer iets uit op mannen. Vrouwen die in 2040 hun zestigste verjaardag vieren, hebben dan gemiddeld nog bijna 29 jaar te leven, waarvan 16,5 jaar in goede gezondheid.

Honderd jaar Die prognoses zijn een klein beetje - enkele maanden - positiever dan vier jaar terug. Maar al met al schiet het niet op met de mensheid, blijkt ook uit de cijfers over alle Nederlanders - dus inclusief degenen die voor hun zestigste overlijden. Wie nu wordt geboren zal bijna 81 jaar worden, in 2040 is dat gemiddeld bijna 84 jaar. In dit tempo zal het maar liefst tot het jaar 2150 duren voordat de gemiddelde mens inderdaad de honderd jaar bereikt. Het CBS heeft geen verklaring voor het achterblijven van mannen. Vaak is gezegd dat vrouwen hun voorsprong verloren doordat ze sinds decennia ook roken. Wellicht is dat effect uitgewerkt, zeker nu het aandeel rokers daalt. Amerikaanse gezondheidswetenschappers waarschuwen al langer dat het oprukken van obesitas een remmende factor is. Door betere zorg en een verder wel verbeterde leefstijl worden we nog wel ouder, maar al met al minder snel. Wie vreest minder van zijn pensioen te kunnen genieten nu de levensprognose omlaag is gegaan, kan gerustgesteld zijn: de pensioenleeftijd zal ook minder hard stijgen omdat die is gekoppeld aan de levensverwachting.