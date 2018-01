Mannen, kom van de bank: poetsen is gezond

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in verscheidene Europese landen en de Verenigde Staten dat vandaag wordt gepubliceerd in vakblad BMC Public Health. Een kleine 40.000 mannen en vrouwen ouder dan 65 hielden hun tijdsbesteding bij en beantwoordden vragen over hun gezondheid. Resultaat: hoe meer de man in huis doet, hoe gezonder hij is. Dat is niet meteen een oorzakelijk verband, want het kan ook omgekeerd zo zijn dat juist gezonde mannen veel in huis doen. Maar, zeggen de onderzoekers, uit eerder onderzoek weten we dat activiteit in en om het huis de mens goed doet.

Ellende is dat de man dat maar weinig doet. Ook na zijn pensioen is hij in huis nog altijd minder actief dan de vrouw: drie uurtjes tegen bijna vijf uur. En zeker als het gaat om routineklussen als schoonmaken en de was: nog geen anderhalf uur mannenwerk tegen bijna vier uur vrouwenarbeid. De huishouduren van de man zitten vooral in tuinieren en onderhoudsklussen.

Nederland heeft een bijna gelijke verdeling: het verschil tussen man en vrouw is op hogere leeftijd teruggebracht tot zo’n veertig minuten huishouden.

De sekseongelijkheid doet zich overal voor, maar er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen landen. In de diagram is te zien wie de kroon spant: de Italiaanse vrouw, die meer dan vijf uren huishoudelijke arbeid per dag verricht.

Haar keerzijde is de Italiaanse man, die nog geen drie uur huishoudelijk werk doet. Alleen de Spaanse pensionado zit langer op de bank. Nederland heeft een bijna gelijke verdeling: het verschil tussen man en vrouw is op deze hogere leeftijd teruggebracht tot zo’n veertig minuten huishouden.

Tijd besteed aan werk in en rondom het huis. © Louman & Friso