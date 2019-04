Man laat vrouw ver achter zich met pensioensparen

Het CBS laat zien hoeveel de ­gemiddelde Nederlander aan uitkering mag verwachten vanaf de AOW-leeftijd, als hij of zij tot die tijd evenveel blijft verdienen en evenveel uren per week blijft werken. Bruto blijkt de Nederlander dan tegen 11.600 euro per jaar aan te kijken. Mannen hebben 13.700 euro in het vooruitzicht, vrouwen 9.200 euro.

Dat verschil in pensioenopbouw is nog nagenoeg nul onder jonge werknemers. Werken Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar met hun huidige loon door tot aan hun oude dag, dan komen mannen uit op 7.500 euro en vrouwen op 7.300 euro. Hierbij is het CBS er vanuit gegaan dat hun (lage) salaris niet stijgt in de loop der jaren.

Maar met de leeftijd groeit ook de pensioenkloof. Steeds meer vrouwen besluiten gaandeweg in deeltijd te gaan werken. Het meest veelzeggende cijfer is dan ook niet waar werknemers met hun huidige inkomen en aantal uren op afstevenen, maar waar ze uiteindelijk op uitkomen. Bij 60-plussers zijn de verschillen in geslacht het grootst: mannen komen gemiddeld uit op een bruto-uitkering van 14.600 euro, vrouwen op 6.800.

De nieuwe cijfers komen in een periode waarin kabinet, werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel willen, maar daar samen nog niet uitkomen.