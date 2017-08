Man die twee jaar in boomhut woonde kan eindelijk een huis bouwen

Gajja werd twee jaar geleden dakloos. Zijn hut in het dorp Naviluru, middenin een Indiaas bos waarin hij als lid van de Jena Kuruba-stam vijftig jaar woonde, werd gesloopt. Het stuk land werd bewerkt, een hek met schrikdraad maakte het ongeschikt voor een nieuw huis. Bovendien ontbrak het Gajja aan geld om zelf een nieuw onderkomen te bouwen en op hulp van de overheid hoefde hij naar eigen zeggen niet te rekenen. Om ’s nachts niet ten prooi te vallen aan olifanten en andere kwaadwillende dieren, klom hij in een mangoboom die zijn grootvader ooit plantte.

Lees verder na de advertentie

En daar bleef hij maar. Met bamboe uit het bos bouwde hij zo goed en kwaad als het kon een onderkomen in de twaalf meter hoge boom. ’s Avonds kookte hij op de grond zijn avondmaal. Bij het ondergaan van de zon klom hij met zijn hele hebben en houwen naar boven en eet en sliep in de boomhut. Echt veilig was het niet: de langstrekkende olifanten trokken soms delen van zijn 'huis' naar beneden. "Ik heb de dood regelmatig in de ogen gekeken”, zei Gajja tegen de New Indian Express. En zo ging het twee jaar door.

Gajja's vrouw Shobha kan de boom niet beklimmen en logeert bij de landeigenaar. Waarom Gajja daar niet ook een hoekje mocht claimen als bed, is onduidelijk. Maar binnenkort kan Gajja zijn vrouw weer elke avond een nachtzoen geven. “Hij had altijd al het recht op een schadevergoeding, maar dat wist hij niet”, zei een afgevaardigde van de lokale overheid tegen persbureau Reuters over de kwestie. Die schadevergoeding krijgt hij nu, evenals een stuk land waar zijn nieuwe huis moet verrijzen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.