Mag vergelding een rol spelen bij de straf voor jonge daders?

De roep om vergelding klonk na de dood van de twee 14-jarige meisjes Savannah en Romy, wier uitvaarten deze week waren. Twee zaken die los van elkaar staan, maar waarvoor in beide gevallen twee jonge verdachten vastzitten: een 14-jarige schoolgenoot van Romy, die inmiddels heeft bekend, en een 16-jarige jongen uit Den Bosch die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Savannah.

Een 14-jarige kan volgens het jeugdstrafrecht maximaal een jaar jeugddetentie krijgen - vanaf 16 is dat twee jaar. Veel te weinig, vindt Jack Keijzer. Zijn 16-jarige zoon werd in 2007 door geweld omgebracht en hij zet zich via het Burgercomité tegen Onrecht in voor de belangen van nabestaanden. "Een jaar doet geen enkel recht aan het leed van slachtoffers."

De vraag welke straf dat wel doet, is lastig te beantwoorden, erkent Keijzer. Levenslang, zoals de PVV opwierp na de dood van Romy en Savannah, vindt hij niet aan de orde. "Het gaat om jeugdigen die hun daad niet helemaal overzien. Eerder iets van zes, zeven, maximaal acht jaar."

Vergelding versus pedagogische intentie

Toch speelt vergelding ook nu al een rol, zegt Peter van der Laan, die aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doet naar jeugdstrafrecht. "Maar die vergelding is duidelijk ondergeschikt aan pedagogische intentie van de straf. Dat komt doordat we er bij jongeren bijvoorbeeld rekening mee houden dat hun hersenen nog niet volgroeid zijn, en dat ze vatbaarder zijn voor beïnvloeding."

Elke zaak heeft zijn eigen verhaal

Het idee dat je kinderen levenslang opsluit, noemt Van der Laan 'tamelijk barbaars'. Het is in strijd met het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en het gaat in tegen het idee dat iemand een tweede kans verdient. Sinds hij vanaf de jaren 90 de gevallen van moord en doodslag bijhoudt waar minderjarigen bij betrokken zijn - nu 180 in totaal - kent hij één geval van iemand die, eenmaal volwassen, opnieuw een levensdelict pleegt. In de andere gevallen dat jong gestraften later opnieuw met justitie in aanraking komen, gaat het om minder ernstige vergrijpen.

Wat hem verder opvalt is dat elke zaak zijn eigen verhaal heeft, dat vraagt om een eigen benadering van de dader. "Wat denk je van tienermoeders die uit paniek hun pasgeboren kind doden. Of van een 12-jarige jongen die zijn stiefvader om het leven brengt nadat hij jarenlang getuige is geweest van de mishandeling van zijn moeder."