Mag mijn spelende buurkind 'ik schiet je dood!' naar mij roepen?

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Deze week stapte ik (man, vijftiger) de voordeur uit, toen plots drie buurkinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar mij de doorgang beletten. Alle drie hielden ze een neppistool of -geweer op mij gericht. “Geef je over!” schreeuwde de eerste. “Ik schiet je dood”, dreigde de tweede. “Ik schiet alle ramen van je huis kapot!”, voegde de derde er aan toe. Even was ik sprakeloos. Beelden van dodelijke schietpartijen op high schools en kapotgeschoten steden in Syrië flitsten door mijn hoofd. “Dat kun je niet menen!”, was het enige dat ik kon uitbrengen, terwijl ik mijn armen langzaam omhoog stak.

Toen de drie soldaatjes om de hoek waren verdwenen, voelde ik de impuls om de ouders aan te spreken

Toen de drie soldaatjes om de hoek waren verdwenen, voelde ik de impuls om de ouders aan te spreken die een paar huizen verder wonen. Ik zag ervan af uit onzekerheid over een mogelijk minder begripvolle reactie van de ouders op mijn klacht over hun geliefde kinderen. Tegelijk vind ik het echt niet kunnen dat een buurkind mij “Ik schiet je dood!” in het gezicht schreeuwt. Ben ik overgevoelig? Is dit normaal hedendaags speelgedrag? Wanneer ik een volgende keer mijn leven niet zeker ben, hoe pak ik dit dan aan?

Agressieve buurkinderen