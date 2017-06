Mag je zelfs niet bidden voor homo's?

Het moet voor bisschop De Korte een moeilijk besluit zijn geweest. Ik ken hem niet persoonlijk. Alleen uit de mail, en die ondertekent hij altijd met een warm en hartelijk: verbonden in Christus. Als hij verschijnt op tv of in de krant, maakt hij indruk. Hij is de beste bisschop die we hebben. In elk geval eentje die het moderne leven begrijpt.

Op roze zaterdag, 24 juni, wilde hij zijn hoofdkerk openstellen voor een oecumenische gebedsviering. Dus geen eucharistie, nee 'slechts' gebed. Juist vanwege dat gebed begrijp ik de commotie niet. Eucharistie, alla, daar komt gedonder van, want praktiserende homo's mogen immers niet ter communie. Maar de handen vouwen en bidden?

Trouwens, over dat 'communieverbod'. Toen ik wat geregelder naar de mis ging, heb ik nooit gemerkt dat samenwonende homoseksuelen de hostie werd geweigerd. De drie bisschoppen die ik in mijn bisdom (Rotterdam) heb meegemaakt, hielden er een mild beleid op na.

Bär, nog altijd zeer geliefd, vond dat alle katholieken, ook homoseksuelen, in vrede in de kerk moesten kunnen verblijven. Hij zou, vermoed ik, pas een probleem ervaren bij provocatie: een grote roze driehoek op de revers. Zijn opvolger Van Luyn was als Groninger wat afstandelijker, maar een ware diplomaat, die er wel drie keer voor uitkeek een (hostie)rel over zichzelf af te roepen. Ik heb de hostie altijd uit zijn hand mogen ontvangen. Ook toen mijn vriend in de kerkbanken zat.

Van de huidige Rotterdamse bisschop mgr. Van den Hende hoor je weinig, maar met de kerstnachtmis zit de kathedraal tjokvol homoseksuelen, die allemaal ter communie gaan. Na afloop prevelen ze een gebed bij Maria of verzamelen ze zich overmand door romantische gevoelens bij de kerststal.

Dat is dus de praktijk in Rotterdam. Zou het in het bisdom 's-Hertogenbosch anders zijn? Vast niet. Ik snap het wel van die gebedsdienst, vanwege de oecumene en zo, maar een eucharistieviering had net zo goed gekund. Mét en vóór praktiserende katholieke homo's. Zoals die elke zondag overal in Nederland de hostie ontvangen.

Ik blijf weg uit de kerk als mij de hostie wordt onthouden

U denkt misschien: mens, wat maak je je druk om Den Bosch? Blijf gewoon weg uit de kerk! Eens! Maar pas zodra mij de hostie wordt onthouden. Ik zal dan niet protesteren, maar vanaf dan het geloof bewaren in mijn hart en op mijn sterfbed nog slechts om de laatste sacramenten vragen. Adieu!

Protesteren vanwege geaardheid zit mij niet in de genen. Ooit was ik op roze zaterdag en zag zoveel koekeloerende huisvaders en -moeders met tassen prei en bloemkool langs de route, dat ik besloot: ik ben geen praalwagen. Homoseksualiteit, maar ook katholiciteit, is voor mij vooral een privé-kwestie.

Ik had dan ook best moeite met dit stukje. Totdat een vriend, uit de toneelwereld en homoseksueel, zich gisterochtend tijdens de koffie op het terras verbijsterd afvroeg: "Bidden voor en met homo's, voor en met mensen met hiv of aids, mag zelfs dat niet in de katholieke kerk?" Ik kan het hem alleen maar nazeggen: ja, mag zelfs dát niet?

