Mag je kind nog in de groepsapp?

Nieuwe privacyregels moeten jonge kinderen extra beschermen. Wie WhatsApp wil gebruiken moet voortaan verklaren dat hij of zij zestien is. De nieuwe wet heeft gevolgen voor al die handige groepsapps, zeggen privacyexpert Job Vos en mediadeskundige Peter Nikken.

Kan een mentor nog communiceren via de app? Privacyexpert Job Vos vindt het beter van niet. Zijn organisatie, Kennisnet, adviseert scholen om het bestaande digitale schoolsysteem te gebruiken, en bijvoorbeeld via de e-mail te melden dat een les uitvalt. "Als een leerkracht de beheerder is van een appgroep, dan moet hij er voor zorgen dat foto's niet verder verspreid worden, dat onbevoegden er niet bij kunnen. Dat appen gebeurt niet met een telefoon van school en laten we eerlijk zijn er haalt ook weleens een leerkracht het nieuws vanwege grensoverschijdend gedrag. Appgroepen zijn een uitkomst, maar handig gaat niet altijd samen met privacy. Een school moet de eigen communicatie kunnen controleren." Ouders hebben het recht om mee te kijken in een appgroep, en ze mogen bij sociale media toegang vragen tot een account

Wat verandert er voor ouders? Er staat nu preciezer op papier dat ouders verantwoordelijk zijn totdat hun kind zestien is, zegt Peter Nikken, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding. Hij vindt dat ook terecht. "De meeste kinderen beginnen al rond de tien jaar met instagram, Snapchat of WhatsApp. Zij trappen eerder in valkuilen: per ongeluk een wachtwoord aan iemand anders geven, ergens op klikken omdat ze dan een cadeautje krijgen. Een zestienjarige is echt veel verder, die heeft ook beter inzicht in het verkeer en kan naar bepaalde films kijken zonder er slapeloze nachten van te krijgen." Als jongere kinderen toch een eigen account aanmaken zijn ze in overtreding, zeggen de experts. Ouders hebben het recht om mee te kijken in een appgroep, en ze mogen bij sociale media toegang vragen tot een account. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Brechtje Rood

Maar dat gaan die pubers toch helemaal niet geven? Nikken: "De meeste kinderen zitten daar inderdaad niet op te wachten. Er zijn heel veel zaken waar ze hun ouders liever buiten houden en het hoort ook bij een gezonde ontwikkeling dat hun ouders niet de hele tijd meekijken. Het is bovendien belangrijk dat kinderen zelf online ervaring op doen, dat ze zelf keuzes en fouten maken."

Maar met de wet in de hand kunnen ouders de privacy van hun kind nu wel beperken? Nikken: "In de gezinssituatie kan dat wel het gevolg zijn. Toch zullen ouders er in de praktijk niet bovenop zitten. Uit onderzoek blijkt dat ouders heel makkelijk zijn met sociale media, ook bij kinderen jonger dan dertien. Ze willen niet dat hun kind als enige niet meedoet. Vaak vinden ze dat de voordelen van een groepsapp opwegen tegen de nadelen." Uit onderzoek blijkt dat ouders heel makkelijk zijn met sociale media, ook bij kinderen jonger dan dertien De kinderen van Job Vos konden onlangs al niet verder met hotmail, zonder verificatie van hun vader - en zijn creditcardgegevens. "We zijn dat niet gewend, maar het is wel beter. Je hoeft echt niet alles te controleren, maar ga in ieder geval het gesprek aan. Het is goed om te weten wat je kind online uitspookt." En meer dan de kinderen moeten gebruikers de leveranciers van appgroepen wantrouwen. Vos: "Whatsapp, en dus Facebook, analyseert precies wie er met wie communiceert in zo'n app, wat er onderling gedeeld wordt. In het onderwijs is dat een heel slecht idee, maar je wilt ook niet dat leveranciers via het gezinsaccount of de sportclub met persoonlijke gegevens gaan hobbyen."

Wat vinden jongeren onder de 16 zelf eigenlijk van de nieuwe regels? Vier van hen aan het woord.

'Ik blijf het gewoon gebruiken' Finet (12) Oudkarspel. Een jaar op WhatsApp. Neemt deel aan drie groepsapps. “Voordat ik ’s ochtends naar school ga, zit ik al op Whats-App. In de pauzes en na school ook, eigenlijk altijd als ik vrij ben. Door groepsapps krijg ik wel honderd tot driehonderd berichtjes per dag. Met mijn familie gebruiken we de groepsapp vooral voor de surprises rondom Sinterklaas en het regelen van etentjes. Super handig. Het leukste aan WhatsApp vind ik het sturen van gifjes, korte filmpjes. Daar moeten ik en mijn vriendinnen altijd hard om lachen. “Ik snap niet goed waarom WhatsApp onder de zestien verboden moet worden. Ik blijf het in ieder geval gewoon gebruiken. Het is niet alleen gezellig, maar ik heb het ook nodig om mijn ouders te laten weten waar ik ben of om met vriendinnen af te spreken.”

'Gezellig kletsen met vriendinnen' Femke (14) Oudkarspel. Drie jaar op WhatsApp. Ze zit in twintig groepsapps. “Ik zit in best veel whats-appgroepen: één met de familie, één met werk en voor de rest met vrienden. Veel van die groepen zijn ook oud hoor, daar zegt eigenlijk niemand iets in. Meestal app ik om gezellig met mijn vriendinnen te kletsen, maar voor werk is het vooral praktisch. Ik werk in een supermarkt, en als je een keertje niet kan dan kun je zo makkelijk om een invaller vragen. “Als ik geen WhatsApp meer mag gebruiken, vind ik dat heel jammer. Je kunt zo makkelijk contact met elkaar zoeken, ook als de ander even geen tijd heeft. “Toen ik nog op de basisschool zat, moest ik altijd naar alle huisnummers bellen en dan moest je maar afwachten of er iemand opnam.” Toen ik nog op de basisschool zat, moest ik altijd naar alle huisnummers bellen en dan moest je maar afwachten of er iemand opnam Femke (14)

'WhatsApp is voor mij nog niet nodig' Lotte (15) Veenendaal. Gebruikt vier jaar WhatsApp en zit in zeven groepsapps “Mijn eerste mobiel was een klaptelefoon zonder internet, dus toen had ik nog geen WhatsApp. Een smartphone kreeg ik pas op mijn twaalfde. Nog steeds ben ik niet super actief op WhatsApp: ongeveer drie kwartier per dag. In groepsapps wordt weinig interessants gezegd. In die van de klas gaat het vooral over toetsen, cijfers en huiswerk.

“Ik gebruik WhatsApp eigenlijk vooral voor het maken van afspraken. Ik vertel mijn ouders waar ik ben en wanneer ik thuiskom. Bellen doe ik eigenlijk nooit, want dan ben je meteen met een heel gesprek bezig. “Ik denk dat je WhatsApp pas vanaf je vijftiende moet toestaan. Dan ga je afspraken maken en wordt het pas echt belangrijk. Als je twaalf bent, heb je het nog niet echt nodig.”

'Gek dat ze willen dat wij stoppen' Sofie (12) Veenendaal. Twee jaar op WhatsApp. Zit in vijf groepsapps. “Voor de ponyclub, mijn klas en mijn vriendinnen heb ik groepsapps. Ik stuur en krijg ongeveer vijftien berichtjes per dag. Meestal app ik vooral om met mijn vriendinnen te kletsen, maar we spreken bijvoorbeeld ook af hoe laat we op de manege zijn. “WhatsApp is vooral makkelijk: wanneer je een appje krijgt, hoef je niet direct op je telefoon te kijken. Met bellen moet je meteen opnemen, maar op een appje kun je reageren wanneer je wilt. Ook is het gratis, zolang je maar wifi hebt. Bellen en sms’en kost je weer beltegoed. “Ik vind het een beetje gek dat ze willen dat wij stoppen met appen. Ik doe er geen gekke dingen mee, en mijn vriendinnen ook niet. Het is gewoon leuk, makkelijk en snel.”

