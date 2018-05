Mag ik vrienden worden met vrienden van vrienden?

Beste Beatrijs,

Via een bevriend stel hebben mijn man en ik (midden 50) een ander stel leren kennen. Met zijn zessen ondernemen we soms leuke activiteiten, we gaan bijvoorbeeld picknicken of een stad bezoeken. Wij zouden dit nieuwe stel best eens willen uitnodigen om een keer een hapje te gaan eten of zoiets. Maar een zekere schroom weerhoudt ons. Als ik dit stel via de sportschool had leren kennen, hadden we allang met ze op een terrasje gezeten. Maar omdat het vrienden van vrienden zijn, aarzel ik. Klopt het dat er een taboe is op het werven van vrienden onder de kennissenkring van je vrienden? En wat voor nut heeft dat dan, want meestal heeft een taboe een reden. En waarom voelt niet iedereen dat taboe?

Via via vrienden