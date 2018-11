Mag ik spullen van mijzelf weggeven als cadeau?

Is het ongepast om spullen van jezelf (die jezelf hebt gekregen of die je al eerder had) bij wijze van cadeau door te geven aan een ander? Zo ja, moet je dat erbij zeggen en mag je het inpakken? En mag je iets weggeven wat jijzelf lelijk vindt?

Beste opnieuw ingepakt,

Laat ik een onderscheid maken tussen formele en informele cadeaus. Onder formele cadeaus valt alles wat gegeven wordt bij feestelijke gelegenheden die traditioneel gepaard gaan met het overhandigen van cadeaus, zoals een verjaardag, een huwelijk, een jubileum, een geboorte, een diploma. Informele cadeaus worden zomaar gegeven zonder directe aanleiding.

Spullen waar iemand van af wil, kunnen uitstekend cadeau worden gegeven, maar dan zonder formeel kader, zonder cadeaupapier Beatrijs Ritsema

Voor een formele gelegenheid kan bij hoge uitzondering een tweedehands cadeau gepast zijn, ingepakt en wel, maar de gever moet wel heel zeker weten dat de ontvanger er blij mee zal zijn. Dit luistert nauw, want voor een nieuw gekocht cadeau geldt die voorwaarde veel minder. Met het spenderen van geld heeft de gever zijn goede wil al getoond - weliswaar in de hoopvolle verwachting dat het cadeau zal bevallen, maar zo niet, geen ramp, want het kan in theorie worden geruild. Voor tweedehands cadeaus bestaat geen ruilmogelijkheid, dus moeten die echt in de roos zijn, anders zijn het afdankertjes.

Denk aan de categorie ‘eerste druk van een bijzonder boek uit de kast getrokken voor een bibliofiel’. In aanmerking voor een functie als tweedehands cadeau komt verder: nooit-gebruikt speelgoed voor een jarig kind, flessen alcoholica van goede kwaliteit of een bonsaiboompje voor de liefhebber. Geen gelezen boeken, geen gebruikt speelgoed, geen gedragen kleding of sieraden en ook geen uit een hotel ontvreemde zeepjes en flaconnetjes met bodylotion en douchegel.

Spullen waar iemand van af wil, kunnen uitstekend cadeau worden gegeven, maar dan zonder formeel kader, zonder cadeaupapier, open en bloot en volstrekt vrijblijvend: ‘Heb jij hier misschien iets aan? Je mag het meenemen, maar het hoeft niet.’

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.