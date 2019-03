Mag ik mijn dochter gescheurde spijkerbroeken verbieden?

In mijn jonge jaren was er niet veel geld en ik moest mijn kleren dragen tot die daadwerkelijk versleten waren. Pas dan kreeg ik iets nieuws. Nu werken mijn vrouw en ik hard voor ons gezin en mijn dochter kan gewoon in goede kleding rondlopen, maar daar haalt ze haar neus voor op. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dochter er niet uitziet alsof ze door haar ouders wordt verwaarloosd?

Mijn dochter van zestien draagt graag broeken waarvan de broekspijpen zijn opengescheurd bij de knieën en waarin kunstmatig aangebrachte slijtplekken zitten. Hier heb ik grote moeite mee. Ik vind het de plicht van ouders om ervoor te zorgen dat kinderen er een beetje verzorgd bij lopen en niet in gescheurde vodden. Mijn dochter en mijn vrouw vinden dat dergelijke kleding mode is en overal naartoe gedragen kan worden. Mij vinden ze ouderwets.

Beste Gescheurde vodden,

Ik raad u aan om u niet te bemoeien met de kledingkeuzes van uw dochter. Ze is zestien en de tijd dat ouders konden bepalen wat ze aantrekt ligt ruim achter haar. Die mode van gescheurde broeken is inderdaad vreselijk, maar het is mode en meisjes van zestien willen er graag bij horen. Maak er geen ruzie over (dat verliest u toch) en laat het gaan. Die mode gaat wel weer voorbij. Zo ging het ook met de hanenkam en de hondenhalsband. Wees blij dat uw dochter geen tatoeages wil.

U hoeft de kledingvoorkeur van uw dochter niet toe te juichen. U kunt best zeggen dat deze mode u niet kan bekoren. Bij een bijzondere gelegenheid (stel dat het uw verjaardag is en u gaat met het gezin uit eten of er is een bruiloft in de familie) kunt u best aan uw dochter vragen of ze alsjeblieft voor deze keer gewone, dat wil zeggen, niet-gescheurde kleding aantrekt omdat u dat heel fijn zou vinden. Met een beetje geluk is ze dan bereid om u een plezier te doen. Maar in het dagelijks leven kunt u haar niet dwingen, dus laat het zitten.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com. Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.