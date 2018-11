Mag ik een boeket rozen van mijn collega aannemen, terwijl de liefde niet wederzijds is?

Toen ik het hier met een andere (vrouwelijke) collega over had, zei zij dat ik die rozen nooit had mogen aannemen. Volgens haar is het ongepast om bloemen te accepteren van iemand die ze met een bepaalde intentie heeft gegeven. Had ik het boeket moeten weigeren?

Vorige week kreeg ik een bos rozen cadeau van een mannelijke collega. Ik was erg verbaasd, zeker toen bleek dat hij dit als een soort liefdesverklaring had bedoeld. Ik heb hem toen duidelijk gemaakt dat ik zijn gevoelens niet deelde, maar ik heb het boeket wel mee naar huis genomen. Later zei hij dat ik de bloemen maar als teken van vriendschap moest zien en daar heb ik mee ingestemd.

Beste Een verkeerd signaal,

Als de collega met diamanten was komen aanzetten, was een weigering op zijn plaats geweest. Maar een boeket rozen accepteren kan best, zolang u duidelijk bent over uw eigen gevoelens. Bijvoorbeeld door iets te zeggen in de trant van: ‘Dank voor de rozen, maar dat ik ze accepteer betekent niet dat ik een relatie met je wil. Ik ben niet verliefd op je en dat zal ik ook niet worden. Ik vind je een aardige collega, maar meer ook niet. Het gaat me te ver om deze rozen in de vuilnisbak te gooien of aan je terug te geven, dus ik zal mijn kamer ermee opfleuren, als je maar beseft dat ik niet geïnteresseerd ben in een liefdesrelatie!’

