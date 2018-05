Mag het concertpubliek altijd en overal doorheen schreeuwen?

Beste Bravo,

Dwars door muziek (zang of instrumentaal) heen applaudisseren of schreeuwen is zeker niet gewenst in de concertzaal. ‘Bravo’ roepen gebeurt alleen na afloop van een muziekstuk en meestal verdwijnt het bravo dan in het algemene applaus. Bij een opera wordt er vaker tussendoor bravo geroepen of geapplaudisseerd, maar ook niet voortdurend. Soms krijgt een excellent uitgevoerde aria een open doekje. Niet tijdens het lied, maar als de zanger klaar is. Als het enthousiasme een zangeres betreft, moet het trouwens niet ‘Bravo’ maar ‘Brava’ zijn.

