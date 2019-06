Mag een vrouw ook een man in de jas helpen?

Als ik vertrek bij mijn (oudere) vriend of we hebben in een restaurant gegeten, helpt hij mij altijd heel hoffelijk in mijn jas. Omgekeerd, als hij bij mij is, wil ik als gastvrouw hem in zijn jas helpen. Maar hij vindt dat onnodig, zelfs onwenselijk. Wat zijn de regels hiervoor? Mannen helpen vrouwen wél en vrouwen mannen niet in de jas?

Beste Attent met jassen,

Dat hele gebruik van vrouwen in jassen helpen is op z’n retour. Alleen oudere mannen doen dat nog. Het is iets uit vervlogen tijden, toen heren voortdurend kleine galante dingen voor dames deden, zoals autodeuren openmaken, vuurtjes geven, koffers dragen, stoelen aanschuiven, spinnen wegwerken, te pas en te onpas laten voorgaan. Het ritueel van een dame in een jas helpen heeft als minpunt dat een vrouw er niet echt mee gebaat is. Ze zit in den blinde te tasten naar de arms- gaten, het gedoe duurt langer, het is veel simpeler om het zelf te doen.

Traditioneel deden heren het voor dames en niet andersom, omdat vrouwen doorgaans kleiner zijn dan mannen, waardoor een man diep door de knieën moet om een door een vrouw aangereikte jas te kunnen aantrekken. Ik raad u aan om in elk geval op te houden met uw vriend in zijn jas te helpen. U maakt het alleen maar lastiger voor hem. Als u het zelf ook ongemakkelijk vindt om in uw jas te worden geholpen, kunt u tegen uw vriend zeggen: ‘Heel attent van je, maar weet je, ik doe het liever zelf, laten we hiermee ophouden.’

