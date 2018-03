Mag dochter van veertien met haar kleedgeld naar McDonald's?

Ze heeft een leuk rokje gekocht, zegt moeder. Maar ze heeft ook geld aan een vriendin geleend voor een trui van 15 euro. En na twee weken is dat nog niet terugbetaald. "Die vriendin kreeg kennelijk toch geen kleedgeld en moet het geleende bedrag eerst nog aan haar ouders vragen." Haar man zegt: bemoei je er niet mee. Zo leert ze dat ze niet zomaar geld moet uitlenen. Maar in het bankoverzicht ziet moeder dat het kleedgeld ook is besteed in een koffiebar en in een fastfoodrestaurant. "Daar mag ik toch wel iets van zeggen?"

Veertien jaar, dan werd het best een keer tijd voor kleedgeld, zegt Karin Radstaak van het instituut voor budgetvoorlichting Nibud. De meeste ouders beginnen ermee als hun kind naar de middelbare school gaat. Of na de brugklas, als de grootste veranderingen zijn verwerkt.

Lang niet elke tiener vindt het al interessant om zijn of haar eigen kleren te kopen, maar kleedgeld is - net als zakgeld - hét middel om met geld te leren omgaan. "Nu mógen ze nog uitgeven", zegt Radstaak. "Straks als ze achttien zijn, moet het. En dan moeten ze ook geld opzij kunnen zetten, vooruit kunnen denken."

Geen goed of fout

Het is de landelijke Week van het geld. Radstaak bezoekt deze week meerdere basisscholen. Annelou van Noort die boeken en lespakketten schrijft over de financiële opvoeding, geeft ook extra uitleg aan scholieren en ouders. Toch heeft geen van beiden pasklare antwoorden voor deze moeder. Er is geen goed of fout, zeggen ze. Het gemiddelde kleedgeld voor veertienjarigen is 50 euro, maar in het ene gezin is meer te besteden dan in het andere. Het ene kind heeft misschien ook strengere regels nodig dan het andere. Van Noort: "Binnen één gezin kunnen de karakters al heel verschillend zijn."

Als het eenmaal om haar eigen geld gaat, zal een miskoop meer pijn doen

Belangrijkste is goed overleg tussen ouder en kind. Is dit maandbedrag ook bedoeld voor schoenen of sportspullen? Houdt het meisje er rekening mee dat ze in de winter meer moet hebben dan louter T-shirts? Al zijn er pubermeiden die het nooit koud hebben.

Annelou van Noort is voorstander van vaste budgetten, dat een bedrag echt alleen voor kleding bedoeld is. "Maar het gaat er ook om dat zo'n meisje zelf keuzes maakt. Maak de kaders niet te krap. Als het eenmaal om haar eigen geld gaat, zal een miskoop meer pijn doen." Moeder moet ook zelf weten of ze de uitgaven van haar dochter precies naloopt. Als een kind zich niet aan de afspraken houdt, is het logisch om dat met haar te bespreken.

Sommige kinderen hebben het volgens Van Noort nog nodig om bij de hand genomen te worden. Bovendien maakt de pinpas dat ze vaak geen idee hebben hoe hard het gaat. Het is volgens haar vooral de manier waarop je praat. "Niet als een motie van wantrouwen."