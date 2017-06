Madrid bindt de strijd aan met #manspreading

De Spaanse hoofdstad doet namelijk naast klassiekers als voeten op de stoel, luide muziek en roken nu ook het zogenoemde manspreading in de ban.

De gemeente geeft hiermee gehoor aan de oproep van een groep Madrileense feministen die het helemaal gehad heeft met breeduit zittende mannen die in het openbaar vervoer alle ruimte voor zichzelf opeisen. Want denk niet dat manspreading een curiositeit is, waarschuwen de feministische organisaties Vrouwen in de Strijd en Gestreste Moeders.

Het is in het openbaar vervoer in de Spaanse hoofdstad juist schering en inslag dat een Madrileense noodgedwongen met de benen tegen elkaar zit, omdat een man met zijn benen haar fysieke ruimte afpakt, zien de feministen. Vrouwen is volgens de actievoerders van jongs af aan geleerd om zittend de benen te sluiten alsof er 'iets' bij elkaar gehouden moet worden. Mannen zouden daarentegen zijn geconditioneerd om juist de benen te spreiden om zo hiërarchische verhoudingen en territorialiteit uit te dragen.

Na het lanceren van een succesvolle online petitie en een trending hashtag, aarzelde het progressieve stadsbestuur onder leiding van burgemeester Manuela Carmena (73) dan ook geen moment. Madrid volgt hiermee overigens gewoon bestaande regels in het openbaar vervoer, verduidelijkte een gemeentewoordvoerder haastig: één passagier mag gebruik maken van één zitplaats. Bovendien is een pictogram tegen manspreading in onder meer het Japanse openbaar vervoer en in New York allang een feit.

Kritiek Toch ontploften sociale media in Spanje door het besluit van Madrid. Al snel doken foto's op van Pablo Iglesias, leider van de linkse partij Podemos, die ook schaamteloos aan manspreading doet. En ook de doorgaans ietwat schuchtere conservatieve premier Mariano Rajoy blijkt ongegeneerd de benen te spreiden, geflankeerd door zijn vrouwelijke secondanten die noodgedwongen moeten inschikken. Zelfs de burgemeester van de Spaanse hoofdstad, Manuela Carmena, werd wijdbeens gesnapt in de metro. De Madrileense manspreading-ban komt niet uit de lucht vallen. Want ook al is het clichébeeld van de Spaanse macho man nog zo hardnekkig, in Spanje maakt de vrouw op veel fronten de dienst uit. Zo hadden recente parlementen in Spanje in verhouding het grootste aantal vrouwen van alle Europese parlementen. Waarom wordt er niets ondernomen tegen het zogenoemde she-bagging, waarbij een vrouw een extra zitplaats inneemt met haar handtas, vragen sommigen zich af Toch is nu niet iedereen gecharmeerd van de kritiek op manspreading in het openbaar vervoer. Het wijdbeens zitten zou een natuurlijke houding zijn voor een man vanwege de ruimte die zijn genitaliën nodig hebben, zo wordt geopperd op sociale media. En waarom wordt er eigenlijk niets ondernomen tegen het zogenoemde she-bagging, waarbij een vrouw een extra zitplaats inneemt met haar handtas, vragen anderen zich af? Kortom, een springlevend Spaans genderdebat.

