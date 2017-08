Macron wil alle migranten van de straat hebben

Het houdt nooit op. De beruchte jungle in Calais is in oktober vorig jaar ontruimd, de vlakte waar een dorp van hout en plastic stond met op het hoogtepunt meer dan 7000 bewoners, oogt nu verlaten. Maar inmiddels zijn er alweer zo'n 600 jonge mannen die zich overal in en rond de stad in groepjes ophouden.

Ze komen uit Afghanistan, Pakistan, Eritrea en Ethiopië. Ze slapen waar ze maar kunnen, als ze tenminste niet worden verjaagd door de politie. Eten krijgen ze van hulporganisaties, water en wc's zijn er niet. De gemeente moet voor elementair sanitair zorgen volgens een uitspraak van de Raad van State, maar burgemeester Nathalie Bouchart werkt niet mee. Zet één douchecabine neer, zegt zij, en binnen de kortste keren is er weer een kamp waar heel Europa schande van spreekt.

President Macron wil hoe dan ook geen migranten meer op straat zien. Niet in Calais, niet in Parijs en ook niet in andere steden.

Wat is de kans van slagen van deze 'mondiale strategie' van Macron? Het stroomlijnen van de asielprocedure is mogelijk volgens kenners. Maar verder lijken zijn beloften moeilijk in te lossen.

Macron is daarbij vast van plan het probleem bij de wortel aan te pakken, in Libië. Deze zomer zouden in de Fezzan, het zuiden van het land, en in het noorden van Niger en Tsjaad zogenaamde hotspots moeten komen waar Franse ambtenaren van het vluchtelingenagentschap OFPRA asielaanvragen beoordelen. Eind deze maand stuurt Macron een verkenningsmissie naar dit gebied.

Voor het einde van dit jaar, beloofde hij vorige week tijdens een bezoek aan een AZC, is het afgelopen met het wildkamperen. En de asielprocedure, die nu meer dan twee jaar in beslag neemt, mag niet meer dan zes maanden gaan duren. Economische migranten wil hij uitzetten.

Een andere mogelijkheid is meer asielzoekers huisvesten in goedkope hotels die zijn gekocht of gehuurd door de autoriteiten. Maar dat is een dure oplossing die de rekening van de asielopvang (nu ongeveer twee miljard euro per jaar) nog hoger maakt. In een tijd dat de regering alle begrotingen afstroopt op zoek naar posten om op te bezuinigen.

De Franse AZC's en andere opvangcentra zullen wel heel erg snel moeten uitbreiden om iedereen nog in 2017 een dak boven het hoofd te bezorgen. Want hun capaciteit (ongeveer 54.000 plaatsen) is niet veel groter dan die van het veel kleinere Nederland. In 2016 vroegen 85.000 mensen asiel aan in Frankrijk en dat zijn er dit jaar waarschijnlijk 15 procent meer.

Uitzetten blijft moeilijk

Hoe Macron het uitzetten gaat verbeteren is onduidelijk. Afgelopen jaar werden 91.000 illegalen aangehouden, waarvan er 25.000 het land hebben verlaten. Tegen landen die weigeren een migrant terug te nemen valt weinig te doen.

Minstens zo problematisch is het idee van de Afrikaanse hotspots. Het is een revolutionair voorstel, waarover in de Europese Unie al maanden wordt gepraat. Dat het tot nu bij woorden is gebleven, komt omdat Libië - een land met verschillende regeringen en vele milities - onveilig is. Macron heeft in Parijs vorige week Fayez al-Sarraj, de premier van de door de VN gesteunde regering, en Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten, een akkoord laten sluiten. Maar het is afwachten wat er van deze afspraken terecht komt.

Afgezien van de vraag of het lukt Libië te stabiliseren is een asielloket voor de meeste migranten daar geen oplossing. Volgens een Franse schatting verblijven ongeveer een miljoen migranten in Libië, waarvan een grote meerderheid afkomstig is uit de veilige landen Nigeria, Ivoorkust, Gambia en Bangladesh. Zij stappen zodra zij de kans krijgen op de boot richting Italië. Precies zoals dit jaar al meer dan 112.000 Afrikanen hebben gedaan.