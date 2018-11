Macron reikt de ‘gele hesjes’ de hand

Op de elfde dag van de protestbeweging van de gilets jaunes heeft Macron de grote lijnen uiteengezet van het Franse energiebeleid voor de komende decennia. Maar er werd vooral uitgekeken naar wat hij zou zeggen om de gele hesjes te kalmeren. Hun acties zijn schadelijk voor de economie en soms ook gewelddadig, zoals afgelopen zaterdag bleek op de Champs-Élysées.

Macron toonde begrip voor de spontane volkswoede over de dalende koopkracht. De helft van de Fransen verdient minder - vaak beduidend minder - dan 1750 euro netto per maand. De salarissen stagneren vaak al jaren terwijl de vaste lasten zijn toegenomen. Een groene taks op brandstof was voor velen de druppel.

Macron zei dat hij geen ‘Frankrijk van twee snelheden’ wil. ‘Het kan niet zo zijn dat de rijksten minder betalen en de lage inkomens meer.’ De komende drie maanden zou een dialoog op nationaal en regionaal niveau ‘oplossingen moeten opleveren die voor iedereen acceptabel zijn.’

De enige concrete maatregel die hij nu noemde, was een fluctuerende accijns. Macron wil elke drie maanden opnieuw naar de prijs van olie op de wereldmarkt kijken om te zien of een aanpassing van de accijns nodig is.

De maatregel klinkt eenvoudig, maar is dat niet. Tussen 2000 en 2002 paste de regering gedurende 22 maanden hetzelfde principe toe met een onbevredigend resultaat. De schatkist liep bijna drie miljard aan inkomsten mis, terwijl de prijs aan de pomp per liter met twee cent daalde. Daarom is het voorstel volgens de centrum-rechtse oppositiepartij Les Républicains ‘absoluut geen oplossing’.

In algemene termen sprak Macron over de kloof tussen het welvarende en het worstelende deel van het land die door de crisis rond de gele hesjes waarschijnlijk zichtbaarder is dan ooit. ‘De indruk bestaat dat een natie niet langer een gezamenlijk avontuur is.’ Macron wees het gevaar van een afbrokkelende belastingmoraal, omdat de gele hesjes te kennen geven dat ‘alle heffingen’ omlaag moeten. ‘Wij moeten een nieuw sociaal contract opbouwen’, aldus Macron.

