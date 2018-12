Macron moet van koers wijzigen om nieuwe onlusten te voorkomen

De straten rond de afgegrendelde Champs-Élysées vormden al vroeg op de dag het decor van een ware stadsguerrilla. Bovenaan de beroemde avenue bij de Arc de Triomphe probeerden relschoppers door de controleposten heen te breken, waarop een eerste treffen met de ME losbarstte.

Veel meer mogelijkheden om de crisis te bezweren zijn er niet. De andere eisen van de nog altijd ongestructureerde gele hesjes, zijn of onbetaalbaar – zoals een verhoging van het minimumloon en pensioenen – of niet realistisch, zoals het aftreden van Macron.

De groene taks op diesel en benzine die de lont in het kruitvat bleek bij het koopkrachtoproer, zal er hoogstwaarschijnlijk alsnog aan moeten geloven. Een ander gebaar dat Macron en zijn premier Édouard Philippe kunnen maken is een verhoging van de subsidie voor woon-werkverkeer voor wie is aangewezen op de auto.

Culturele kloof

Hoe de afloop van deze crisis er ook precies uitziet, het onderliggende ­probleem is blijvend. De gele hesjes zijn uiteindelijk alleen maar een symptoom van de breuk tussen wat men het ‘volk’ en de ‘elite’ noemt. De gele-hesjesbeweging ontstond in de economisch minder dynamische gebieden die in kaart werden gebracht door de sociaal geograaf Christophe Guilluy.

Rond de Arc de Triomphe kwam het tot botsingen van demonstranten en militaire politie. © AFP

Volgens Guilluy is de prijs die wij moeten betalen voor de globalisering, die vooral na 1980 onze economieën op de kop zette, hoger dan gedacht. Niet alleen de arbeidersklasse in de VS en Europa incasseerde zware klappen, ook de lagere middenklasse kreeg het moeilijk. Nu is duidelijk dat de samenleving als geheel is verzwakt.

Een oplossing is niet zomaar voorhanden. Maar een begin kan zijn de klachten serieus te nemen en de de-monstranten niet langer minachtend tegemoet te treden zoals Macron’s woordvoerder Benjamin Griveaux onlangs deed. Volgens Griveaux vertegenwoordigen ‘rokende en diesel­rijdende mannen niet het Frankrijk dat wij willen in de 21ste eeuw.’

Een geel hesje is bedoeld om gezien te worden langs de weg. Nadat veel gewone mensen van de radar van politiek en media verdwenen leken, zijn de mensen die het einde van de maand nog maar net halen nu niet langer over het hoofd te zien.