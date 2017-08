Macron brengt zijn strijd tegen 'sociale dumping' naar Oost-Europa

"Denk je dat ik aan de Franse bevolking kan uitleggen dat bedrijven hun deuren sluiten om naar Polen te verhuizen? En dat Franse bouwbedrijven alleen Poolse medewerkers aannemen, omdat ze goedkoper zijn? Dit systeem werkt niet." Het is een twee maanden oude uitspraak van een kersverse president die ten strijde trekt tegen goedkoop Oost-Europees personeel. Emmanuel Macron zet die woorden sinds gisteren kracht bij met een driedaags bezoek aan Oost-Europa.

Hij doet Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije aan. Om zijn Oost-Europese collega's ervan te overtuigen dat het huidige systeem van grensoverschrijdende arbeid echt op de schop moet. Maar ook om het Franse volk weer aan zijn zij te krijgen. Na Macrons klinkende overwinning in mei zakte hij snel weg in de peilingen. Stond na zijn overwinning bijna 60 procent van de Franse bevolking achter zijn werkwijze, inmiddels heeft nog maar 37 procent van de kiezers vertrouwen in zijn kunnen.

Sociale dumping

Wat haalt een tripje naar Oost-Europa uit? Het moet laten zien dat Macron werk maakt van wat sociale dumping wordt genoemd, een doorn in het oog van veel Fransen. In het door werkloosheid geteisterde land (bijna 10 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk) ziet een groot deel van de Fransen met lede ogen toe dat het werk voor loodgieters, metselaars en vrachtwagenchauffeurs naar Polen, Roemenen en Bulgaren gaat. Voordelig voor de Franse werkgever, want de sociale premies voor een in Bulgarije gehuurde bouwvakker zijn een stuk lager, ze zijn gelijkgesteld aan het de tarieven in het goedkopere Bulgarije.

De Franse president is gewoon erg jong, zijn start is niet erg veelbelovend Viktor Orbán, premier van Hongarije

De vraag is alleen of het Macron gaat lukken om daadwerkelijk goede sier te maken met zijn trip. De Oost-Europese collega's zijn de stellige uitspraken van na zijn installatie nog niet vergeten. De Europese Unie is geen supermarkt waar je alleen kunt kiest voor de maatregelen die in jouw voordeel zijn, had Macron op felle toon tegen de leiders daar gezegd. "De Franse president is gewoon erg jong", sneerde de Hongaarse premier Viktor Orbán. "Zijn start is niet erg veelbelovend." "Laten we het vooral over de feiten hebben, en niet over de stereotypen", klonk het uit de mond van de Poolse premier Beata Szydlo.