Maatwerk loont: spectaculaire groei van aantal oudere pabo-studenten

Het aandeel 30-plussers op de lerarenopleiding is dit collegejaar in een klap met de helft toegenomen, zo blijkt uit de definitieve instroomcijfers in hoger beroepsonderwijs die de Vereniging Hogescholen vrijdag bekendmaakte. Bijna 450 (9 procent) van alle eerstejaars, is de dertig al gepasseerd.

Hogescholen hebben de afgelopen hun best gedaan om meer maatwerk aan te bieden voor pabo-studenten die wat ouder zijn, licht woordvoerder Marjolein Schooleman toe. “Als je kijkt naar de tekorten in het onderwijs, zitten de kansen vooral in deze groep.” De zij-instromers zijn met name te vinden op de deeltijd- en duale variant, die werken en leren combineert. “Hogescholen bieden hun deeltijdonderwijs flexibeler aan, zodat ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en met zijn eigen talent kan leren.”

De pabo zit, met een groei van meer dan 10 procent studenten, meer in het algemeen in de lift. Uit de definitieve instroomcijfers blijkt dat dit studiejaar een kleine vijfduizend studenten (voltijd, deeltijd en duaal) aan de pabo zijn begonnen. De groei is niet voldoende om het tekort aan docenten op te vangen. Zo is er dit jaar een tekort van 1300 voltijdsleraren, ongeveer een kwart van alle scholen wordt daardoor getroffen, maakte de onderwijsvakbond Aob eerder bekend. Het personeelstekort loopt de komende jaren verder op.

Aantal hbo’ers stijgt In totaal zijn er in het hoger beroepsonderwijs dit studiejaar ruim 110.000 eerstejaarsstudenten, een toename 3,4 procent ten opzichte van vorige jaar. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Al jaren neemt het aantal hbo’ers toe. Zo waren er vorig jaar 5,5 procent meer studenten ten opzichte van een jaar eerder. Er volgen nu 450.000 studenten een opleiding aan een hogeschool. Daarmee is het hbo kleiner dan mbo (500.000), maar groter dan de universiteiten (290.000).

