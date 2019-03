Longarts Wanda de Kanter houdt niet van zachte heelmeesters. ‘Je geeft ook geen halve dosis chemo.’

De Kanter begrijpt niet waarom de Alliantie Nederland Rookvrij haar stichting heeft weggestuurd. Ze vinden haar en haar collega Pauline Dekker te activistisch, de longartsen passen niet in het beleid van de Alliantie om positief en polderend in 2035 een eerste rookvrije generatie volwassenen in Nederland te bereiken. De twee gaan voor de volle dosis, zij willen tabaksgebruik volledig uitfaseren. Liefst morgen al. “We streven hetzelfde doel na als de Alliantie, wij willen alleen dat het veel sneller gaat. Maar die twee visies kunnen toch best naast elkaar bestaan binnen een organisatie?” Ze heeft nog een vergelijking: “Je rijdt met een vriend naar Parijs, jij wilt over de snelweg en hij wil over de langzamere Route National. Hij besluit jou uit de auto te zetten. Dat is toch raar?”

Ze had op de polikliniek een volle ochtend met afspraken met patiënten. Toen ze wakker werd had ze al 40 oproepen gemist op haar telefoon. “Ongelooflijk, ik heb zoveel steunbetuigingen gekregen, van patiënten, van collega’s. Het is een gekkenhuis. Niemand begrijpt de beslissing van de Alliantie. Want per saldo willen we toch hetzelfde.”

Confronterend Afgelopen maand kregen ze bericht van Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie. In het bestuur, gevormd door de drie oprichters (KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds) was besloten dat de Stichting Rookpreventie Jeugd, een van de 155 partners van de alliantie, uit de organisatie zou worden gezet. De aanpak van de longartsen was te confronterend, te veel op de man gespeeld en dat sloot niet aan bij de strategie van de Alliantie: rustig, in goed en kalm overleg het roken in Nederland terugdringen. “Ze wilden dat we in goede harmonie uit elkaar zouden gaan. Wij moesten in een bericht aan de partners verklaren dat we in overleg hadden besloten ieder ons weegs te gaan. Dat wilden wij niet. Maar Italianer wilde een snelle beslissing. Ik zei: vanwaar de urgentie, was is er aan de hand? Dat kon hij mij niet uitleggen. Toen kwam de brief waarin de samenwerking eenzijdig werd opgezegd.” Het is gewoon een slap verhaal geworden. Wij hebben gevraagd om een ver­gun­nin­gen­stel­sel voor tabaksverkoop, om sterke verhoging van de accijnzen. Het gaat allemaal niet gebeuren. Wanda de Kanter, longarts Half maart komt de Alliantie gewoonlijk met alle partners bijeen om de strategie door te nemen. De Kanter kreeg een berichtje van de Alliantie, dat het niet de bedoeling was dat zij en Dekker daar nog bij zouden zijn. “Pas kort daarna begreep ik waarom er zo veel haast bij was: staatssecretaris Paul Blokhuis was daar ook. Ze wilden niet dat wij daar nog het woord zouden voeren.” De longartsen zijn ontevreden over het hoofdstuk roken in het Nationaal Preventieakkoord van Blokhuis, waaraan de Alliantie heeft bijgedragen. De Kanter: “Het is gewoon een slap verhaal geworden. Wij hebben gevraagd om een vergunningenstelsel voor tabaksverkoop, om sterke verhoging van de accijnzen. Het gaat allemaal niet gebeuren. Maar ondertussen zie ik rokers die rond hun veertigste dood gaan. Daar heeft niemand het over.”

