Lonen groeien minder hard dan de economie

Vakbonden zullen een behoorlijke vuist moeten maken om werknemers dit jaar volop te kunnen laten meeprofiteren van de grote economische groei. Ondanks de historisch hoge groei van 3,2 procent bleven de cao-loonstijgingen in 2017 achter bij die van 2016, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de belastingvoordelen voor werknemers pakken op de loonstrook in 2018 minimaal uit, tonen berekeningen van salarisdienstverlener ADP aan.

Vanwege het goede economische tij verwacht je hogere lonen, maar door de stilstand in de politiek moeten mensen daar waarschijnlijk nog een jaar op wachten. Martijn Brand, algemeen directeur ADP

Martijn Brand, algemeen directeur van ADP, noemde 2018 gisteren al niet het meest enerverende jaar. Werknemers betalen dit jaar weliswaar minder belasting, maar gaan er toch slechts 7 euro per maand op vooruit. Vorig jaar was dat nog een tientje. Wordt ook de prijsstijging van veel producten in ogenschouw genomen, dan blijft er dit jaar haast niks over van dat loonvoordeel. Dat wijt Brand aan het demissionaire kabinet, waardoor er vorig jaar geen drastische veranderingen zijn doorgevoerd. Werknemers krijgen nu de rekening van de langdurige formatie gepresenteerd, vindt Brand. “Vanwege het goede economische tij verwacht je hogere lonen, maar door de stilstand in de politiek moeten mensen daar waarschijnlijk nog een jaar op wachten.”

Opvallend, want de roep om hogere lonen klinkt al twee jaar op rij. Niet alleen De Nederlandsche Bank, ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem van financiën, het Internationaal Monetair Fonds en premier Mark Rutte spoorden werkgevers aan de lonen op te krikken.

Looneis Werkgevers lijken nog steeds te huiverig om daar volop gehoor aan te geven. Ja, de lonen kropen in 2017 met 1,5 procent omhoog, laat het CBS zien. En ja, werkgeversorganisatie AWVN verwacht dat werknemers er dit jaar nog meer op vooruitgaan. In onlangs gesloten cao’s, die in 2018 ingaan, ligt de gemiddelde loonstijging volgens AWVN-cijfers op 2,14 procent. Maar het gaat allemaal nog niet zo hard. De gemiddelde looneis van vakbond FNV is 3,5 procent. Werknemers gaan er dit jaar 7 euro per maand op vooruit. Vorig jaar was dat nog een tientje. “Werkgevers willen hun concurrentiepositie niet op het spel zetten. De economische groei is niet gelijkwaardig verdeeld. In de bouw zijn vacatures moeilijk te vervullen, maar dat geldt niet voor alle sectoren”, legt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde uit. En, vult cao-expert Henk Strating aan, misschien heeft de arbeidsmarkt een forse loonstijging helemaal niet nodig. “Blijkbaar redden werkgevers het met het personeel dat ze hebben.”