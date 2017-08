Londen kan straks ook ondergronds beppen en appen

Maar burgemeester Sadiq Khan heeft afgelopen week plannen gelanceerd om een einde te maken aan de bereikloze wereld onder de straten van de Britse hoofdstad. Het bedrijfsleven voert al langer druk op hem uit om ervoor te zorgen dat forensen ook tijdens hun rit in de metro bereik hebben. Het is niet ongebruikelijk om een half uur of langer onbereikbaar te zijn, aangezien veel Londenaren flinke afstanden afleggen in de metro.

Een half uur offline zijn voelt bijna als een half uur lang je adem inhouden

En bovendien loopt Londen daarmee achter op andere wereldsteden als New York, Parijs, Tokio of Amsterdam, waar ondergronds bellen al wel mogelijk is. "Bedrijven hebben overal in de stad snelle en betrouwbare verbindingen nodig. Dat geldt voor kantoren, voor mensen die vanuit huis werken, maar zeker ook voor mensen die onderweg zijn", zegt David Leam van de lobbygroep London First. Het is niet meer van deze tijd om lange tijd onbereikbaar te zijn, wil hij maar zeggen.

Uit een onlinepeiling van techwebsite Silicon.co.uk blijkt dat 76 procent van hun bezoekers het een uitstekend idee vindt om voortaan bijvoorbeeld tussen Liverpool Street en Oxford Circus - op zestig meter diepte - gebruik te kunnen maken van 4G. Kunnen bellen, whatsappen, online videogames spelen of YouTube-video's bekijken begint zeker voor jongeren steeds meer een primaire levensbehoefte te worden. Een half uur offline zijn, voelt bijna als een half uur lang je adem inhouden.

Weemoed Maar er zijn ook genoeg Londenaren die daar anders over denken. Want het ondergrondse mobiele netwerk zal betekenen dat ook de Tube voortaan gevuld zal zijn met oeverloze telefoongesprekken over de boodschappen, de buurman of met evaluaties van het bezoek aan de dokter. Op sociale media spraken sommigen zich al weemoedig uit over het kwijtraken van hun laatste baken van telefoonvrije rust. Nu staren Londense metroreizigers nog wat voor zich uit, lezen een krant of bladeren door een boek. Tenzij ze in de overvolle ochtendspits volledig tegen elkaar aan geplakt staan, dan is het vooral overleven. Maar er is altijd rust en stilte, af en toe onderbroken door de geautomatiseerde vrouwenstem die het volgende station aankondigt. Of de bestuurder die waarschuwt dat de deuren dichtgaan. Daar zal over twee jaar dus verandering in komen. Het stadsbestuur zal binnenkort de aanbesteding publiceren, zodat bedrijven zich kunnen melden om de metrotunnels met netwerkpalen te vullen. En de Londense burgemeester Sadiq Khan verzekerde dat het nieuwe netwerk niet alleen 4G-, maar ook meteen 5G-compatibel zal zijn. Zodat de inwoners van de hoofdstad in de toekomst nog meer en nog sneller kunnen internetten op hun telefoon. Altijd en overal.

