Londen gruwt van geweldsgolf onder jongeren

Dit jaar zijn de misdaadcijfers van Londen plots hoger dan die in New York. In januari vielen er door geweld 8 doden, in februari 15 en in maart 22. Gaat het zo door, dan komt het totaal aantal moorden van 2018 in de buurt van het totaal uit 2005, toen er in één jaar 180 doden vielen.

Het is een plotselinge geweldsgolf. Vorig jaar vielen er 116 doden door geweld. In dat aantal zijn de doden die vielen bij terroristische aanslagen niet meegerekend, omdat het nu gaat om een ander soort geweldsgolf, één waarin vooral jongeren niet lijken terug te schrikken voor het doodschieten of neersteken van leeftijdsgenoten.