Linkse en rechtse demonstranten stonden tegenover elkaar in Boston: 'Trump is mijn leider! En jullie zijn tuig!'

Het begon met zeepbellen en een liedje. Op de Common, het grote park aan de rand van de oude binnenstad van Boston, staan zaterdag drie vrouwen tegelijk bellen te blazen en te zingen. "America the beautiful, God shed His grace on thee!"

Vreedzamer lijk je het niet te kunnen krijgen tussen duizenden demonstranten tegen racisme en antisemitisme, van wie velen tekstborden hebben gemaakt die er niet om liegen. "Did you nazi it coming?" En: "Free speech rally, my ass", verwijzend naar de 'demonstratie voor vrijheid van meningsuiting' die tegelijk plaatsvindt in de muziektent van de Common. Daar, binnen een ring van dranghekken, staan enkele tientallen activisten, die door de tegendemonstranten, buiten een tweede ring van dranghekken, als rechts-extremen worden gezien.

"And crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea!" zingen de drie bellenblazers. Achter hen zingt een vrouw, met een samengeknepen boos gezicht, het lied mee. Samen met haar man, die niet boos kijkt, maar door zijn witte hangsnor permanent droevig, houdt ze een Amerikaanse vlag vast.

Niemandsland

Tegen de stars and stripes kan niemand wat hebben, maar deze is wel erg groot. En de vrouw kijkt niet alleen boos, ze is ook boos. Het zingen van de bellenblazers is kennelijk bedoeld om haar klachten te overstemmen. Maar ook America the beautiful duurt niet eindeloos, en als het dan even stil is, begint ze meteen weer uit te varen tegen de demonstranten om haar heen. "Trump is mijn leider! En jullie zijn tuig, tuig, tuig."

Haar man probeert haar tot bedaren te krijgen, maar ondertussen neemt een jonge man, gedrongen, met een zwarte baard, de handschoen op. "Dit is jullie land niet meer! Jullie land is daar!", wijst hij naar de muziektent midden op de Common, voorbij het niemandsland tussen de dranghekken. Daar wordt misschien wel een rede gehouden over vrijheid van meningsuiting, of over de discriminatie van blanke mensen, maar niemand kan dat horen, zo luid zijn de spreekkoren van de tegendemonstranten. En de man met de hangsnor wil er in elk geval niets van weten. "Hoezo moet ik daarheen? Niemand vertelt mij waar ik heen moet!"

Zijn vrouw heeft nog een andere klacht: "Zo'n zwarte heeft me omver gelopen!" Dat laat een andere demonstrant, een Afro-Amerikaan, niet op zich zitten: "Dat iemand u omver heeft gelopen, is niet goed, maar waarom moet er nou bij gezegd worden dat hij zwart was?" De man met de snor is met zijn gedachten nog bij het vorige dispuut: "Hij daar heeft gezegd dat dit mijn land niet is!" De zwarte demonstrant: "Nou dat klopt, eerst hebben jullie het gestolen, en daarna hebben jullie ons gestolen om als slaven te werken." De snor: "Maar dat is lang geleden, dat heb ik toch helemaal niet gedaan?"