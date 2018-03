Linda Brown (1942 - 2018), de zwarte scholier die niet in een witte klas mocht

Linda Brown wilde dolgraag naar 'The Summer School', een openbare school bij haar huis om de hoek in het stadje Topeka in de Amerikaanse staat Kansas. Haar witte vriendjes en vriendinnetjes gingen allemaal naar deze school, alleen Linda werd niet toegelaten. Het probleem? Linda was zwart, en dus niet welkom. Voor haar betekende dit dat ze iedere dag drie kilometer moest lopen naar een school voor zwarte kinderen.

Haar vader, Oliver Brown, besloot het besluit van 'The Summer School' aan te vechten en stapte in 1951 naar de rechter. Het bleek de eerste stap op weg naar het afschaffen van raciale segregatie op Amerikaanse openbare scholen. De rechter stelde vader Brown in het ongelijk, maar de zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP stapte met de zaak en enkele gelijksoortige dossiers naar het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington.

Impact Daar stelden de hoogste rechters van het land Brown in het gelijk, waarmee een einde werd gemaakt aan de rassenscheiding op Amerikaanse openbare scholen. Toen het hof in 1954 de uitspraak deed, zat Brown inmiddels op een gemengde middelbare school. "Ik was blij omdat het betekende dat mijn zusters in het nieuwe schooljaar niet zo ver hoefden te lopen om naar school te gaan", zei Brown in een documentaire in 1985. In diezelfde docu vertelde ze dat ze zich pas jaren later realiseerde hoeveel impact de uitspraak had op het Amerikaanse schoolsysteem. Op latere leeftijd hield Brown lezingen over onder meer educatie. Ze maakte zich ook hard voor de burgerrechten van minderheden. Ze verhuisde als tiener naar de Amerikaanse stad Springfield, maar keerde na de dood van haar vader terug naar Topeka. De afgelopen jaren vervulde zij daar een rol in de kerk. De NAACP prees Brown voor haar bijdrage aan een van de belangrijkste uitspraken van het Hooggerechtshof van de afgelopen eeuw. "Linda Brown is een van die heldhaftige jongeren die er, samen met familie, voor vochten om raciale scheiding in het openbare onderwijs te beëindigen", zei NAACP-president Sherrilyn Ifill.