Lijden jongeren nu meer onder schoonheidsidealen dan vroeger?

Op de foto’s staan jongeren van 16, 18 en 22 zowel naturel als na fotobewerking. Ook zonder de bewerking zijn ze wat mij betreft beeldschoon, maar niet alleen omdat ze jong zijn.

Ik ken ook jongeren die niet beeldschoon zijn. Maar wagen die zich nog wel op Snapchat of andere sites ? Afgaand op sociale media lijken er alleen mensen rond te lopen die er tiptop uitzien. Je vraagt je af waar de rest is. Nu ja de rest ... Het overgrote deel dus.

Nieuwsgierig geworden door de bekentenissen van de jongeren in het artikel in Tijd ben ik op internet op zoek gegaan naar hun foto’s van zichzelf in bikini met en – heel dapper – zonder Photoshop. Daarmee willen ze de moordende schoonheidseisen aan de orde stellen. Ik moet zeggen, ook in de naturel versie zien ze er meer dan gemiddeld goed uit. In mijn ogen dan. Als treffende kop bij het artikel in Tijd staat: ‘Mooi, mooier, mooist. Waarom Meike (16) stopte met fotofilters’. Mijn reactie was: waarom is Meike eigenlijk met die fotofilter begonnen?

Beugels Natuurlijk, uiterlijk is altijd belangrijk geweest, zeker in die leeftijdsgroep. Maar is er iets veranderd? Is het nu ‘normaler’ om mooi te zijn, jezelf goed te kleden, een recht en regelmatig ­gebit te hebben, haar dat goed zit? Hebben alle beugels, gezonde voeding, corrigerende operaties en andere ­behandelingen eraan bijgedragen dat er nu een generatie opgroeit die een hogere schoonheidsnorm neerzet? En heeft dat dan tegenstrijdig genoeg tot gevolg dat die hoge lat jongeren juist een gevoel bezorgt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen, dat er van alles aan hen mislukt is? Vergelijken is altijd lastig natuurlijk, zeker als het erom gaat de leefwereld van jongeren nu, naast die van jongeren te leggen die in de jaren zestig of zeventig opgroeiden. Waren de schoonheidseisen minder meedogenloos dan nu?