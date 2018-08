Lid worden is lastig voor Duitse student

Op de Utrechtse campus De Uithof wacht de aspirant-studenten een vol programma. Na de lunch in de botanische tuin presenteren alle verenigingen die Utrecht rijk is zich aan de nieuwkomers. Waar kunnen ze terecht om te badmintonnen? Wat hebben de traditionele gezelligheidsverenigingen te bieden? Het zwaartepunt volgt in de avond: dan gaan de eerstejaars de verschillende sociëteiten onveilig maken.

Alle deelnemers aan de introductieweek zijn in groepjes ingedeeld. Die uit het buitenland zitten in hun eigen groepje. Groepje 3 is er zo een. In de berm kijken ze aandachtig hoe alle studentenclubs in een optocht door de Uithof trekken. Druk in gesprek, ondanks de harde muziek. Ze hebben elkaar gisteren leren kennen, en ze voelen zich nu al thuis bij elkaar.

Iedereen spreekt goed Engels, maar als Nederlandse studenten met elkaar praten, doen ze dat toch in het Nederlands. En dan val je erbuiten Liv Angerer, Duitse student

"Het is fijn om nu al mensen te hebben om op terug te vallen als het nodig is", zegt Liv Angerer. Ze komt uit Duitsland, en heeft er bewust voor gekozen de stad in een internationale groep te verkennen. "Iedereen spreekt goed Engels, maar als Nederlandse studenten met elkaar praten, doen ze dat toch in het Nederlands. En dan val je erbuiten."

Cursus De meeste studenten van groepje 3 komen uit Duitstalige landen. Hoewel de meesten hun best doen om in het Engels te praten zodat iedereen alles kan verstaan, vervalt het gesprek als de aandacht verslapt toch snel in het Duits. Angerer, die 'global sustainability sciences' gaat doen, hoopt uiteindelijk wel Nederlandse vrienden te maken. Maar dat lukt pas als ze de taal goed spreekt, denkt ze, en daarvoor moet ze eerst een cursus doen. Inmiddels komt vijftien procent van de nieuwe studenten uit het buitenland. Uit recent onderzoek van drie studentenorganisaties blijkt het mengen met Nederlanders over het algemeen niet zo makkelijk te gaan: buitenlandse studenten gaan vooral om met andere buitenlandse studenten. Ik geloof niet zo dat je vriendschappen kunt forceren. Het gaat erom of het met iemand klikt. Ik merk het vanzelf wel aspirant-economiestudent Martin Keller uit Duitsland Voor aspirant-economiestudent Martin Keller, ook uit Duitsland, maakt dat niet zo veel uit. Hij wil tijdens zijn studententijd vooral vrienden maken. Dat mogen Nederlandse vrienden zijn, maar ook buitenlandse. "Ik geloof niet zo dat je vriendschappen kunt forceren. Het gaat erom of het met iemand klikt. Ik merk het vanzelf wel." In de optocht staat de ene vereniging strak jasje-dasje op een open dubbeldekker, de ander danst met blije bellenblaas. Keller heeft zijn oog laten vallen op een vereniging die zich expliciet richt op buitenlandse studenten. "Bij de gewone verenigingen kun je als buitenlandse student eigenlijk geen lid worden. Het mag wel, maar het is als je de taal niet spreekt wel heel ingewikkeld om aan de voorwaarden te voldoen."

Nederlandse cultuur leren kennen Eerstejaars psychologie Michelle Hilliger, eveneens Duitse, wil juist wel per se lid worden van een gewone, Nederlandse gezelligheidsvereniging. Ze weet ook al welke: Unitas. De gastmoeder van het gezin waar ze eerder al als au pair gewerkt heeft, is daar lid geweest en zij heeft Michelle enthousiast gemaakt. Ook de studenten die ze in de parade in T-shirts van hun vereniging zag lopen leken haar aardig. In groepje 3 zit ook een Nederlander. Juist voor studenten als Angerer, Keller en Hilliger, die uiteindelijk de Nederlandse cultuur en maatschappij wel willen leren kennen, heeft Sam Reefhuis voor een internationaal groepje gekozen. "Dan kan ik ze leren hoe je door rood licht loopt. Of ik leer ze woorden als 'gast' of 'gozer' die ze bij een taalcursus niet snel zullen krijgen. Ik ga een internationale studie doen - creative business - dus leek het me ook wel logisch om in mijn introductietijd in een internationaal groepje te gaan." Uiteindelijk verschillen buitenlandse eerstejaars helemaal niet zo veel van Nederlanders, denkt hij. "We moeten allemaal nieuwe mensen leren kennen in een nieuwe stad. Het is voor iedereen spannend."

