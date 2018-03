Leverancier stopt leveringen van 'poeder van Drion' aan particulieren

De leverancier van een middel dat 'het poeder van Drion' wordt genoemd is helemaal gestopt met de verkoop aan particulieren. Dit na een dramatische oproep van de ouders van de negentienjarige Ximena Knol, die het poeder gebruikte om een eind te maken aan haar leven.

Het zelfdodingsmiddel was al onderwerp van felle discussie sinds de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een half jaar geleden aankondigde een betrouwbaar 'poeder van Drion' te hebben gevonden. CLW is een vereniging die zich beijvert voor een middel waarmee mensen zelf uit het leven kunnen stappen. Mensen die tenminste een half jaar lid zijn van de vereniging zouden dan het 'poeder van Drion' kunnen krijgen.

Die aankondiging zorgde voor kritiek. Tegenstanders vreesden dat het middel hiermee niet alleen in handen zou komen van ouderen die hun leven voltooid achtten, maar ook van jonge mensen met psychische problemen.

"De verkoop is niet verboden, maar wij kunnen niet bij iedereen voor 100 procent controleren of men het wel goed gebruikt", zegt Jolanda Lemmens. Daarom is het vanaf deze week helemaal niet meer verkrijgbaar voor particulieren.

Ximena Knol, die psychische problemen had, ontweek die rem door te verklaren dat ze het middel zou gebruiken voor een 'schoolproject'. Dat is niet ongebruikelijk bij deze stof, waarvan de chemische naam noch door CLW noch door de leverancier ooit bekend is gemaakt. Dit om kwetsbare mensen niet op gedachten te brengen.

Een aantal mensen bleek niet te willen wachten op de verstrekking via CLW. Dat merkte het bedrijf van Rob en Jolanda Lemmens in het Limburgse Beek. Die leverancier zag na de aankondiging door CLW het aantal bestellingen door particulieren ineens stijgen.

Strafbaar

De Coöperatie geeft leden een handleiding om het middel te gebruiken. En ze krijgen het poeder in een kluisje dat alleen door hen geopend kan worden. Daarmee is inname van het poeder, volgens CLW, een handeling van het betrokken lid. Er is dus geen sprake van hulp bij zelfdoding, wat strafbaar zou zijn.

Of het Openbaar Ministerie er zo ook over denkt, kan pas worden bepaald nadat zo'n zelfdoding heeft plaatsgevonden. Het is onduidelijk of Ximena Knol lid was van CLW. De familie vond bij haar lichaam een pijnstiller die in een CLW-handleiding wordt aangeraden om vooraf in te nemen, om heftige reacties van misselijkheid te voorkomen.

