Levenslang voor hoofdverdachte neonazi-moorden Duitsland

De twee hoofdverdachten, Zschäpe's levenspartners Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt, pleegden in november 2011 zelfmoord toen ze op het punt stonden te worden gearresteerd voor een bankoverval. Gedrieën vormden ze de extreem-rechtse terreurcel Nationaal-Socialistische Ondergrondse (NSU)

Vier medeplichtigen werden veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van 2,5 tot tien jaar. Naast de moorden pleegde de NSU ook een reeks bomaanslagen en bankovervallen.

De rechtsgang, die in totaal 438 zittingsdagen kende en waarin ruim achthonderd getuigen werden opgeroepen, is nu weliswaar afgelopen, maar veel vragen zijn onbeantwoord gebleven: kende de NSU inderdaad slechts drie leden? Hoeveel, en welke, neonazi's waren er nog meer bij betrokken? Hoe kozen de daders hun slachtoffers uit?

'Döner-moorden'

Ruim tien jaar kon de neonazistische terreurcel blijven moorden en onder de radar blijven. Dat kwam vooral doordat justitie en politie jarenlang in de tunnelvisie bleven hangen dat het ging om afrekeningen in het Turks-criminele milieu. In die visie móesten de slachtoffers wel betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten. In de media werd denigrerend van de 'döner-moorden' gesproken, naar de alom aanwezige döner-kebab-cafetaria in Duitsland.

Nabestaanden en andere betrokkenen werden onderworpen aan vernederende en intimiderende verhoren. Zo kreeg een kersverse weduwe een foto te zien van een blonde vrouw die de minnares zou zijn geweest van haar doodgeschoten echtgenoot - een uit de duim gezogen verhaal waarmee de agenten hoopten de vrouw aan het praten te krijgen over de vermoede activiteiten in het criminele circuit.

Geleidelijk kantelde het beeld van dom justitieel geblunder naar een veel ernstiger, institutioneel racisme in Duitsland. Daarbij werden aanwijzingen dat de moorden wel eens door neonazi's konden zijn gepleegd, onder het tapijt geveegd. Dat de autoriteiten 'blind zijn aan het rechteroog' werd een vaak herhaalde beschuldiging.

Antiracisme-activisten leggen ook een verband tussen dit onderbelichte racisme en de toenemende antimigratiesentimenten in Duitsland van de laatste tijd, alsmede de opkomst van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland.

