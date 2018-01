Levenseindekliniek krijgt opnieuw beoordeling 'onzorgvuldig'

De Levenseindekliniek heeft vorig jaar te snel euthanasie verleend aan een patiënte met vergevorderde dementie. Het is in vijf jaar de achtste keer dat de kliniek, waaraan artsen een groot deel van de complexe zaken overlaten, het oordeel ‘onzorgvuldig’ krijgt van de regionale toetsingscommissies.

De Stichting Levenseindekliniek (SLK) nam de zaak van een vrouw die al jaren kampte met dementie over van een verpleeghuis. Bij de zestiger was de ziekte zo ver opgerukt dat ze wilsonbekwaam was geworden en daar terecht was gekomen. Vijf jaar daarvoor had ze in haar ­wilsverklaring opgenomen dat ze het lijden door die situatie niet wilde meemaken, en dat ze dan euthanasie wilde. Tegenover het personeel in het verpleeghuis was ze regelmatig agressief.

De arts van de Levenseindekliniek concludeerde dat de vrouw ondraaglijk leed. De zogeheten Scen-arts, de onafhankelijk deskundige die altijd geraadpleegd moet worden, noteerde tijdens zijn bezoek juist ook vrolijke momenten van de vrouw. Deze arts noteerde bovendien dat de vrouw in een kleinschalig verpleeghuis was opgenomen dat niet was gespecialiseerd in dementie. Verhuizing naar een speciale afdeling zou haar welzijn wellicht ten goede komen. De SLK-arts vond dat de Scen-arts de vrouw veel korter had gezien dan zijzelf, en ook het feit negeerde dat de familie en de verpleging de vrouw duidelijk zagen lijden. Ze liet de onafhankelijk arts een paar filmopnames zien van de patiënte, maar ook daardoor veranderde deze niet van mening.