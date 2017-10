Leuk, zo'n brug bedacht door Utrechters, maar is die te betalen?

'Bemoeibewoners' willen een brug. Van de obstakels die ze bij hun missie tegenkomen, willen ze graag leren, daarom hebben ze hun krachten gebundeld met vergelijkbare initiatieven in de stad. Gisteren lieten ze een muzikaal pontje varen.

Het begon in 2012, met Richèl Lubbers, een architect die een plek zocht waar hij met zijn kinderen een balletje kon trappen. In zijn eigen buurt, de Utrechtse Rivierenwijk, kon dat niet. Maar aan de overkant van de Vaartsche Rijn was een kinderboerderij en een park. Letterlijk op een steenworp afstand, maar vijf minuten fietsen. Als er nou een brug kwam? Zijn buurtgenote Marit Overbeek, die bij een vakblad voor architectuur werkte, sloeg erop aan, net als haar vriend Ron Buiting, een planoloog.

Aan de ene kant van het water ligt Rivierenwijk, niet de meest kapitaalkrachtige buurt van Utrecht met nauwelijks voorzieningen. Aan de andere kant ligt Rotsoord. Een voormalig industrieel gebied aan de rand van het centrum, pal naast het nieuwe station Vaartsche Rijn. Nu thuishaven voor hippe horeca en startersappartementen. Met een brug kunnen deze twee buurten van elkaar profiteren, meent Overbeek. Volgens een kostenraming die de initiatiefnemers met ingenieursbureau Arcadis maakten, is er twee ton nodig om de brug te bouwen. Dat bedrag willen ze crowdfunden. De gemeente moet dan voor het onderhoud en de infrastructuur zorgen.

Het is geen onwil, maar ambtenaren weten niet wat ze met zo'n plan aan moeten Marit Overbeek

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Overbeek en haar team stuitten op een bastion van ambtenarij. "Absoluut niet uit onwil, hoor. Maar ambtenaren weten zelf ook niet wat ze met zo'n plan aan moeten, omdat het niet past in het stramien dat hen is opgelegd."

Bouwwethouder Paulus Jansen (SP) prijst het initiatief, maar hij vindt de Rotsoordbrug niet noodzakelijk. Omdat de stad snel groeit, zijn andere tunneltjes en bruggen dat wel. Als de crowdfunding slaagt, wil hij zeker meehelpen om de brug te realiseren, maar hij heeft ook nog wel kanttekeningen bij het ontwerp. Hij vreest ook dat de initiatiefnemers de kosten onderschatten.

De mensen van de Rotsoordbrug zagen ook elders in de stad bewoners worstelen om hun plan van de grond te krijgen. "Je moet zoveel weten en je hebt een lange adem nodig. Lastig, als je het allemaal gewoon naast je werk doet." Ze besloten de handen ineen te slaan.

Mensen die de financiële beslissingen niet hoeven te nemen, zijn sneller geneigd een plan haalbaar te noemen Wethouder Paulus Jansen

Een van de eerste activiteiten van de Ruimtemakers, zoals de bewoners zich noemen, was het vastgoeddiner. In een oude fabriek zetten ze bewoners, politici, vastgoedontwikkelaars en ambtenaren uit andere gemeenten bij elkaar aan tafel. Het netwerk grijpt alle gelegenheden aan om van zich te laten horen. "We willen dat mensen kansen zien om de stad mooier en fijner te maken en dat ze die ook pakken."

Wethouder Jansen neemt dat idealisme waar. Maar omdat iedereen zich ruimtemaker mag noemen, ontbreekt het soms door kennisgebrek aan realisme, zegt hij. "Mensen die de financiële beslissingen niet hoeven te nemen, zijn sneller geneigd een plan haalbaar te noemen dan mensen die die verantwoordelijkheid wél hebben."