Lesbische vluchteling moest ophoepelen uit Amsterdams klooster

Justine Kizito Namukisa (37) oogt vermoeid als ze het Amsterdamse café binnenkomt. Begrijpelijk, want de Oegandese heeft een zware week achter de rug: vrijdagavond werd ze op straat gezet door het klooster Missionaries for Charity in de Jordaan, waar ze verbleef. De reden: ze valt op vrouwen.

Vrijdag hoorde Namukisa van GroenLinks dat ze mocht meevaren op hun boot tijdens de Canal Parade van afgelopen zaterdag. Een droom zou daarmee uitkomen, eindelijk zou ze haar seksuele voorkeur openlijk kunnen tonen. De boot moest ook nog worden versierd, daar kon Namukisa mooi bij helpen. Zo gezegd, zo gedaan.

Maar het liep anders. Toen een van de zusters vroeg waar ze die avond naartoe zou gaan, vertelde Namukisa over haar plannen. Dat viel niet goed. De Oegandese moest per direct vertrekken. Namukisa: "Ze zeiden: 'Als je niet kunt veranderen, moet je weg.' Maar ik kan niet veranderen. Ik ben wie ik ben."

Tegen de Amsterdamse tv-zender AT5 zeiden de zusters dat Namukisa een 'gevaar voor kinderen' was, zo meldt de omroep op de website. Het klooster was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De telefoon werd niet opgenomen en bij een bezoek aan het klooster werd de deur niet opengedaan.

Zware misdaad

Het is nog maar een jaar geleden dat de Namukisa vanuit een dorpje in Oeganda naar Nederland vluchtte. In Oeganda is ze uitgehuwelijkt, vertelt ze, en heeft ze twee kinderen. In het geheim had ze al jaren een relatie met een vrouw, een zware misdaad in haar land.

De twee hebben nauwelijks nog contact. "Ik kan haar vaak niet bereiken, want ze moet zich verbergen."

Namukisa heeft in Nederland geen verblijfsvergunning, want de immigratiedienst acht niet voldoende bewezen dat ze daadwerkelijk lesbisch is. Ze heeft nu nieuwe woonruimte gevonden via Steunpunt Vluchtelingen ASKV, voorlopig heeft ze dus een dak boven haar hoofd. Samen met haar advocaat gaat ze een nieuwe asielaanvraag doen.