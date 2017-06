Leraren weten: die dagen met activiteiten zijn altijd extra druk

Normaal vervoert het busje schildersspullen en steigeronderdelen, vandaag komen er hoepels, springtouwen, ballen en pionnen uit tevoorschijn. De kinderen zijn alweer op weg naar huis of opvang, maar voor de leerkrachten van de Rotterdamse Dominicusschool is de dag nog niet voorbij. Eén voor één tillen ze de kratten uit de bus die vorige week door gymleraar Robin Veerkamp zorgvuldig werden samengesteld. Het werd avondwerk voor hem.

Alle materialen moeten terug naar de gymzaal en het busje moet om vijf uur weer bij de man van conciërge Dafna Jonker zijn. Dat busje is van zijn bedrijf en aan het einde van de dag heeft hij het weer nodig. Maar voor die tijd moet Jonker moet nog even langs de bloemenveiling omdat de school tijdens de stakingsactie vandaag 300 gerbera’s gaat uitdelen in de wijk. Hoe die anders te vervoeren dan met hun busje?

Dat Jonker eigenlijk om half drie al vrij is, daar hoor je haar niet over. Lukt toch nooit, om half drie de deur uitlopen. “Het wordt altijd wel ergens tussen drie en vier.” Het is vervolgens nog een uur naar huis.

Bij meester Robin, juf Monique Hazenberg en juf Babette Middeljans ging gisterochtend al rond zessen de wekker. Samen vormen ze de ‘werkgroep sportdag’. Het is een van de activiteiten die de leerkrachten jaarlijks moeten organiseren. En ze weten: die dagen zijn altijd extra druk. Om 7 uur op school, spullen in de bus, naar de atletiekbaan, spullen uit de bus, meehelpende ouders informeren, kinderen opvangen. En dan moet de eigenlijke sportdag nog beginnen.

Gymleraar Robin Veerkamp loopt over de baan, om de tien minuten klinkt zijn toeter. Dan is het tijd voor de wissel. De jerrycans op de picknicktafel, gevuld met water met komkommer en citroen, heeft hij deze week nog even gekocht. “Die heeft Dafne natuurlijk niet gewoon gevuld met water”, lacht hij. “Daar moeten ook lekkere dingen in.”

Geen pauze De gymleraar werkt op drie verschillende scholen, hij wordt deels betaald door het ‘lekker fit’- programma van de gemeente Rotterdam om overgewicht en ongezond eten te bestrijden. “De werkdruk in het basisonderwijs vind ik hoger dan die in het voortgezet onderwijs”, zegt hij. Al is het maar omdat hij op de Dominicusschool geen pauzes heeft tussen de lessen. Moet hij plassen, staan er tientallen kinderen op hem te wachten. Maar het is allemaal zo ontzettend leuk, benadrukt Veerkamp, dat onderwijs. “Ik had op de opleiding klasgenoten die gymleerkracht wilden worden omdat ze dol zijn op sporten. Dat vind ik niet de juiste motivatie. Natuurlijk moet je van bewegen houden. Maar je moet vooral met kinderen willen werken.” Tekst loopt door onder de foto. Het is sportdag voor de Dominicusschool in Rotterdam op sportcomplex Nenjito. Foto: Peter de Krom © RV Zo’n sportdag is geweldig, de zon schijnt en de kinderen hebben pret. Maar zo’n dag kost leerkrachten tijd. Veel tijd. Leerkracht zijn betekent niet alleen lesgeven, het betekent ook: sportdagen organiseren, kerstvieringen, Pasen, schoolkampen, praten met ouders, schriften kopen, ’s avonds de laatste losse eindjes vastknopen. We zijn tot in de avond bezig geweest met de lintjes voor het koekhappen en andere kleine dingen Juf Monique Hazenberg Zo’n zestig vaders en moeders hebben juffen Hazenberg en Middeljans de afgelopen weken gebeld om de sportdag door te spreken. Veerkamp heeft tientallen enveloppen samengesteld met alle informatie erover. “Toen ik zag hoe druk Robin het vorige week had met de voorbereiding van de sportdag, wilde ik hem natuurlijk helpen”, zegt Hazenberg, die lesgeeft aan groep 6/7. “Maar ook de administratie van mijn eigen klas moest nog gedaan worden. Onze school gaat iedere dag om 2 uur uit. Om 4 uur krijg ik meestal de rust om iets anders te doen dan het registreren van alle handelingen en het beantwoorden van mails. Het is toch zo dat je eerst je eigen klas op orde wilt hebben, voor je je met de andere activiteiten kunt gaan bezighouden. Uiteindelijk zijn Robin, Babette en ik tot in de avond bezig geweest met de lintjes voor het koekhappen en andere kleine dingen. Maar ik zou ook graag tijd hebben om een les heel goed voor te bereiden: bloemen plukken voor biologie ofzo. Iets moois ervan maken. Maar ook al werk ik altijd op mijn vrije dag, dat blijft lastig.” “Het zijn vooral de relatief kleine dingen die opstapelen”, zegt Veerkamp. “Toch nog even jerrycans halen, controleren of er genoeg T-shirts zijn, hoe laat wie waar is.” Bijna ongemerkt loopt hij achter een boos kind aan. “Ik ga even met hem praten nu.”

Pop-upredactie Vandaag houden honderden Nederlandse basisscholen een prikactie, door de deuren een uur later te openen voor de leerlingen. Trouw-redacteuren Petra Vissers en Laura van Baars doen verslag van de actie op r.k. basisschool Dominicus, Noorderhavenkade 45- 49d in Rotterdam. Wilt u meepraten, kom dan vandaag of morgen tussen 13.00 en 14.00 uur langs. Wat maakt het vak van leraar zo zwaar? U kunt ook mailen naar popup@trouw.nl of reageer op Twitter: @pop_uptrouw Om 15.00 uur kunt u live vragen stellen aan juffen Babette Middeljans en Anne Diehle op facebook.com/trouw.nl

