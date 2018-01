Leraren hebben liever een sociaal vangnet in plaats van een hoog salaris

Ze moesten er massaal voor staken, maar leerkrachten in het basisonderwijs krijgen een loonsverhoging, zo beloofde het nieuwe kabinet. Daar hangt wel een voorwaarde aan. De toegezegde 270 miljoen komt er alleen als de cao wordt gemoderniseerd, is de opdracht in het regeerakkoord. Leraren die thuis zitten, krijgen volgens het kabinet te ruime uitkeringen. Daarbij is de verwachting dat de kosten voor de extra uitkeringen de komende jaren oplopen.

Nu de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden binnenkort beginnen en het extra geld verdeeld moet gaan worden, rijst de vraag: wat zijn de bovenwettelijke regelingen? Zijn ze inderdaad riant en kunnen ze worden versoberd?

Aanvulling

Basisschoolleerkrachten krijgen, als ze ontslagen worden, van hun werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het UWV. Daardoor is die in veel gevallen hoger en duurt die langer dan de wettelijke uitkering. Ook zieke basisschoolleerkrachten krijgen een hoger loon doorbetaald.

Uniek zijn die regelingen niet. Leraren in het voortgezet onderwijs hebben ook dit soort afspraken in hun cao staan, net als bijvoorbeeld rijksambtenaren, defensiepersoneel, verpleegkundigen en politieagenten. Die ontstonden na 1996, toen het wachtgeld voor ambtenaren en onderwijzers werd afgeschaft.

Er is bij de cao-on­der­han­de­lin­gen bewust voor gekozen geld in te zetten voor een sociaal vangnet in plaats van hogere salarissen. Jacques Dijkgraaf, advocaat ambtenaren en onderwijsrecht

Of de leerkrachten in het basis­onderwijs riante regelingen hebben? “Dat hangt af van de vraag wie je als vergelijkingsmateriaal neemt”, zegt advocaat Jacques Dijkgraaf, gespecialiseerd in ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Vooropgesteld: hij vindt het woord ‘riant’ sowieso ongelukkig gekozen. “Dat impliceert dat dit leraren niets kost. Terwijl er bij de cao-onderhandelingen bewust voor gekozen is geld in te zetten voor een sociaal vangnet in plaats van hogere salarissen.”

Daar is veel voor te zeggen, vindt voorzitter Petra van Haren van de ­Algemene Vereniging Schoolleiders. Wanneer een school een leraar moet ontslaan, is het moeilijk een herplaatsing te bieden omdat er weinig andere functies zijn op basisscholen dan die van leraar. Verder heeft ontslag vaak te maken met dalende leerlingenaantallen, waardoor het voor de leraar in kwestie moeilijk is om elders in de regio werk te vinden. Ten slotte is de opleiding tot leraar zo specifiek dat omscholen tijd kost.