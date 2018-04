Lenteweer? Tijd om de boot uit de winterslaap te halen

"Ik werk het liefst buiten aan de boten, zeker met dit stralende weer", zegt Herout - zwarte overall en het haar in een staartje. Onder de eerste voorzichtige oprisping van het voorjaarszonnetje lijkt hij weer tot leven te komen. "Heerlijk."

Lees verder na de advertentie

Een negen meter lange sloep gaat het water in, maar eerst wordt die nog onderworpen aan een grondige schoonmaak- en schilderbeurt. Zo liggen er nog drie te wachten tot ze na een lange winter opnieuw het water op gaan. In zijn pauze geeft Herout, een sigaret in de mond, zich op een bankje over aan de zonnestralen. "Met de twintig graden op komst, dit weekend, willen velen nog wat met hun boot."

Deze week werden alweer acht boten 'uit hun winterslaap gehaald'.

Goedkeurend gaat de duim van een voorbijganger omhoog terwijl Herout één voor één stootkussentjes aanbrengt op de sloep. Het is Tim Klijn (59), de eigenaar van Davy en Orsted, het bootbedrijf dat momenteel drukke tijden kent. Ze bouwen en onderhouden schepen voor booteigenaars uit de regio.

Deze week werden alweer acht boten 'uit hun winterslaap gehaald'. "Het is een gekkenhuis", zegt Klijn. "Een maand geleden lag het meer nog helemaal dicht met ijs, en was er van varen nog geen sprake. Nu staat de telefoon roodgloeiend, door klanten die om hun boot vragen." Met een grijns: "Maar we overleven het wel."

Er kletst water tegen de steiger, en Klijn, die al zijn hele leven 'in de boten zit', tuurt over het uitgestrekte blauw van de Nieuwe Meer. Hij is trots op zijn werkplek. "De omgeving maakt de boot, zeg ik altijd. Het is net als met een huis: beter een lelijk huis in een mooie wijk, dan een prachtig pand in een slechte wijk. De omgeving maakt dat je er lekker leeft. Zeker met het zonnetje erbij."

Elke Amsterdammer kent het beeld van de half gezonken boten in de binnenstad. Dat wil ik voorkomen.