Lego-bakstenen helpen bij het opknappen van township Soweto

Nhlanhla Ndlovu (34) staat tussen kniehoog opgestapelde bakstenen in de voortuin van zijn familiehuis in township Soweto. "Ze liggen te drogen in de zon", legt hij uit. Achter het huis laat hij de machine zien waarmee hij en zijn zakenpartner Terry Mathebula (30) de bakstenen produceren. "We maken ze van sloopafval", zegt Ndlovu. "Dat is goedkoop. En je ziet dat ze als legostenen in elkaar passen. Daardoor heb je nauwelijks specie nodig. Dus gaat het bouwen sneller en kunnen de kosten van een huis met 30 procent omlaag."

Ndlovu wijst om zich heen in het tuintje achter het typische townshiphuis. "Vroeger stonden hier vier krotten van stalen golfplaat tegen het hoofdhuis aangebouwd. In één daarvan woonde ik." Veel families in townships breiden zo hun woonruimte uit. Kinderen blijven vaak lang thuis wonen, ook als zij zelf kinderen krijgen. De kleine woningen in de townships, de enige plekken rond steden waar zwarte Zuid-Afrikanen tijdens de apartheid mochten wonen, zijn niet op zoveel mensen bemeten. Bovendien vullen ook veel townshipbewoners hun bescheiden inkomen aan door in hun achtertuin krotten te verhuren.

Door be­vol­kings­groei neemt het aantal krotbewoners in Zuid-Afrika nog altijd toe

In 2015 woonden 799.000 van de 54 miljoen Zuid-Afrikanen in zo'n achtertuinhutje, blijkt uit cijfers van het landelijke statistiekbureau. Ook leven nog eens 1,4 miljoen Zuid-Afrikanen in sloppenwijken, die vaak aan de rand van de arme townships zijn ontstaan. In totaal gaat het om 14 procent van de bevolking. De overheid probeert de sloppenwijken met grootschalige sociale huizenbouwprojecten te vervangen. Sinds 1994 kwamen er drie miljoen gesubsidieerde woningen bij. Maar door bevolkingsgroei neemt het aantal krotbewoners nog altijd toe.

Achtertuinen Die groei komt met name in de achtertuinen, waar het aantal krotten sinds 1996 meer dan verdubbeld is. De staat heeft daar geen oplossing voor. "Ik had indertijd geen geld om een eigen huis te huren", legt Ndlovu uit. "Maar staalplaat isoleert niet: in de zomer was het snikheet, in de winter ijskoud." Hij volgde in 2005 een cursus tot metselaar en bouwde zijn hutje om tot een huis van steen. Hij ging samenwerken met een loodgieter en een elektricien en begon ook voor andere mensen in zijn buurt golfplaten bouwsels te vervangen door stenen huizen. "Maar ik besefte al snel dat veel mensen daar geen geld voor hebben en ook geen lening kunnen krijgen bij de bank." Samen met Mathebula bedacht hij een concept waarbij ze zonder betaling vooraf krotten met hun goedkope lego-bakstenen ombouwen. Voorwaarde is slechts dat zij na oplevering een periode van bijvoorbeeld een jaar huur mogen innen voor de nieuwe aanbouw. Zo halen ze hun bouwkosten eruit en maken ze wat winst, en is startkapitaal of een lening voor de bewoner niet nodig. Na de aflossingsperiode worden de flink in waarde gestegen aanbouwen weer volledig eigendom van de oorspronkelijke bewoner. "Zo kan praktisch iedereen zich een verbouwing veroorloven", glundert Ndlovu. Niet vreemd dus dat veel Zuid-Afrikaanse én internationale stimuleringsfondsen op het project doken. Mathebula heeft ervaring in het bedrijfsleven. Hij richt zich op de juridische aspecten, het lastigste deel van het project. Twee jaar zijn de mannen al bezig, maar een doorbraak kan er pas komen als de zakelijke kant is dichtgetimmerd. "Het concept vergt samenwerking tussen ons en een klant", legt Mathebula uit. "Veel mensen in townships hebben hun huis geërfd. We moeten zorgen dat hun papierwerk in orde is. Want alleen als wij zeker weten dat er niet ergens een ver familielid kan opduiken die aanspraak maakt op een deel van het huis, kunnen wij met het verbouwen beginnen. We moeten wel zeker weten dat wij lang genoeg huur kunnen innen om onze investeringen eruit te halen."