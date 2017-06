Leerlingen uit het speciaal onderwijs fietsen voor het goede doel

Santoshi Riemersma (20) zit op de racefiets die haar leraar zojuist op haar lengte heeft afgesteld. Heen en weer schuivend op het zadel kijkt ze vertwijfeld naar beneden. Als ze een beetje opzij leunt, raken haar tenen net de grond. "Dit is prima. Haar voeten staan zo goed op de pedalen", oordeelt leraar ICT en Mens- en Maatschappij, Frank Docter.

Met nog zeven leerlingen van het Orion College - een middelbare school voor speciaal onderwijs - gaat Santoshi de komende vier dagen door Noord-Holland fietsen om geld op te halen voor Stichting Kika. Iedere dag leggen de scholieren tussen de zeventig en honderd kilometer af. Een uitdaging, voor de scholieren met een licht verstandelijke beperking.

Mensen vragen zich misschien af of kinderen met zware ADHD of autisme wel kunnen fietsen, maar dat vinden ze juist leuk Frank Docter

Santoshi functioneert bijvoorbeeld op het niveau van een 7-jarige. De andere leerlingen hebben gedragsproblemen, een chronische ziekte of een lage cognitie. "Mensen vragen zich misschien af of kinderen met zware ADHD of autisme wel kunnen fietsen, maar dat vinden ze juist leuk. Zolang we alles uitgebreid uitleggen, hun de tijd geven en de juiste begeleiding, kunnen ze heel veel", aldus Docter.

De leraar wil zijn leerlingen met deze actie in een ander daglicht stellen. "We laten zien dat ze niet alleen hulp nodig hebben, maar ook iets kunnen betekenen voor een ander."

Door wekelijks te trainen op spinfietsen in de sportschool konden de jongeren werken aan hun conditie en techniek. Veel hadden namelijk nog nooit op een racefiets gezeten. Tijdens een buitentraining leerden ze in een groep te fietsen op de openbare weg. Docter is ervan overtuigd dat ze er klaar voor zijn. "Mocht er toch onverhoopt iets misgaan, dan staan de ouders klaar en zijn ze binnen twintig minuten weer thuis."

Algemene ontwikkeling De fietstocht is ook belangrijk voor hun algemene ontwikkeling, vindt Docter. "Veel van mijn leerlingen komen niet verder dan hun eigen wijk. We willen laten zien dat Nederland meer te bieden heeft dan alleen Amsterdam." De kinderen fietsen langs natuurgebied Twiske, door de duinen, langs Volendam en Edam weer terug naar Amsterdam. Spannend vindt Santoshi het wel. Nog nooit in haar leven heeft ze zo snel gefietst. Gekleed in haar blauw-witte wielrenpak - net als de fietsen, het eten en de slaapplaatsen gesponsord door lokale bedrijven - laat ze de lijst zien van alle mensen die haar sponsoren. Ze moest zelfs vakjes bijtekenen om iedereen op het papier te krijgen. "Ze zijn heel trots dat ik meedoe", zegt ze met een brede glimlach. We willen laten zien dat Nederland meer te bieden heeft dan alleen Amsterdam Frank Docter Boaz den Otter (13) is helemaal niet zenuwachtig. Hij heeft er vooral zin in. "Het leek me leuk mensen te helpen met een ziekte. En ik vind het leuk om met elkaar lekker te fietsen." Sponsoren heeft Boaz gevonden door een berichtje te sturen naar alle whatsapp-contacten van zijn moeder. "Wel zo makkelijk, toch?" Zodra iedereen is omgekleed, de laatste moertjes zijn aangedraaid en de ouders hun kinderen een dikke kus hebben gegeven, is het tijd om in de juiste formatie te staan. "Weet iedereen de volgorde nog?", vraagt Docter aan de leerlingen en zes begeleiders. De leraar neemt plaats in de voorhoede. Twee aan twee plaatsen de scholieren zich achter hem. Al zwaaiend vertrekken ze richting de eerste stop in Assendelft.

