Leefbaar Rotterdam: ‘Plaats overlastgevende huurders direct uit huis’

De gemeente Rotterdam moet de 140 verwarde en overlastgevende huurders van woningcorporatie Havensteder per direct uit huis plaatsen en onderbrengen in een zorginstelling. Dat eist Leefbaar Rotterdam. De grootste coalitiepartij heeft voor vandaag een debat aangevraagd. “Deze tikkende tijdbommen moeten ontmanteld worden”, zegt Leefbaar-raadslid Michel van Elck.

'Het is al veel te vaak voorgekomen dat burgers de tol betalen voor de falende regierol van de gemeente' Michel van Elck, Leefbaar

Leefbaar reageert hiermee op een artikel, vandaag in Trouw, over de bestrijding van incidenten met demente, verslaafde en psychisch hulpbehoevende huurders. Gemeenten, corporaties en zorginstellingen blijken elkaar nog maar al te vaak tegen te werken, meestal uit onwetendheid over de privacywetgeving.

Volgens Van Elck is het in Rotterdam “al veel te vaak voorgekomen dat burgers de tol betalen voor de falende regierol van de gemeente”. Hij verwijst onder meer naar de huurder die drie jaar geleden opzettelijk een gasexplosie veroorzaakte in een flat in de wijk Schiebroek. Zo’n 150 omwonenden moesten daardoor tijdelijk hun huis uit. Een aantal woningen was voor langere tijd onbewoonbaar. De schade liep in de miljoenen. De dader, een verminderd toerekeningsvatbare ex-dominee, kreeg later van de rechter dertig maanden cel en een ondertoezichtstelling opgelegd.