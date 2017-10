Laura H.: ‘Ik dacht dat we in Syrië gelukkig zouden worden’

Hoe kon ze er zo ogenschijnlijk ontspannen bijzitten toen zij voor de Koerdische tv haar verhaal deed, wilde de rechter weten. Ze maakte zelfs nog een grapje – “Ik ben Laura uit Sweet Lake City.” Dat terwijl ze nog geen half uur daarvoor naar eigen zeggen met haar twee kinderen uit IS-gebied ontsnapt was terwijl de kogels op haar oren vlogen.

Het was geen grapje, zei H. (21) vanmorgen in de zwaarbeveiligde rechtbank Rotterdam. Dat Sweet Lake City had ze van haar vader geleerd. Engels voor Zoetermeer.

Die reactie is typerend voor de verklaring van Laura H. over haar tijd in IS-gebied en hoe ze er terecht kwam. Ze zegt niet precies te weten wat er speelde toen ze vertrok, dat er oorlog was. Haar man beloofde dat ze naar neutraal gebied zouden gaan. Dat ze in Syrië eindelijk gelukkig zouden worden.

Haar man Ibrahim sloeg haar in Nederland. “Ik was de weg kwijt”, herhaalde H. meerdere keren tegen de rechter. Dus geloofde ze hem en besloot ze in te stemmen met een vertrek.

Vrouwenhuis

De werkelijkheid bleek flink tegen te vallen. Eenmaal in Syrië kwam zij met haar twee jonge kinderen – de jongste nog maar een paar maanden oud – in een vrouwenhuis terecht. Ibrahim ging naar een trainingskamp.

Beetje bij beetje kwam ze erachter waar IS echt voor stond, verklaart ze. Tot ze op een dag hoorde over slavinnen en hoe IS dat in het geloof inpast. “Toen kwam ik erachter dat ik er eigenlijk helemaal niet in geloofde”, aldus H. “Daarvoor had ik me nooit echt in het geloof verdiept. Ik heb me tot de islam bekeerd om ergens bij te horen. Om iets te zijn.”

Het OM gelooft niet dat H. niets wist van wat zich in Syrië afspeelde toen ze vertrok

Ze besloot – met hulp van haar vader - terug te gaan naar Nederland. Bij de vlucht die volgde, raakte haar Ibrahim gewond. Hij bleef achter bij IS, Laura H. kwam in de zomer van 2016 aan op Schiphol. Daar werd ze direct aangehouden. Wat het lot van haar man is, is niet duidelijk. Eerder dit jaar doken foto’s op waar zijn familie hem in eerste instantie in herkende, maar daar kwamen ze later van terug. Ook H. zegt te twijfelen of de man op de foto Ibrahim is.

Het OM gelooft niet dat H. niets wist van wat zich in Syrië afspeelde toen ze vertrok. De strijd was immers al een aantal jaar gaande. "Daar hebben we allemaal wat van meegekregen. U ook", aldus de Officier van Justitie. Sterker nog: het OM denkt dat H. de reis voor een groot deel gepland en geregeld heeft.

De vraag is bovendien of het waar is dat H. in Syrië alleen maar voor de kinderen en het huishouden zorgde. En als dat al zo is, of ze daarmee ook heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie, zij het in ondersteunende rol.

Het zijn vragen die vandaag en morgen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak aan bod zullen komen. Vanmiddag volgt eerst de strafeis van het Openbaar Ministerie.