Last van zwemangst? Schrijver Pieter Hoexum legt uit wat zwemmen zo fijn maakt

Terwijl het nog aardedonker was, ging ik op de eerste dinsdagochtend van januari, voor het eerst in jaren, naar het zwembad. Op de fiets zat ik nog te mokken en te somberen, maar zodra ik in het water gleed, losten daarin alle muizenissen op als een suikerklontje in de thee en na een halfuurtje zwemmen stapte ik er helemaal verkwikt uit. Innig tevreden.

Er lag wel een nogal grote drempel voor het zwembad, waar ik maar met moeite overheen kon komen: de even vage als doordringende chloorlucht die altijd in een zwembad hangt. Die geur bezorgt me nog steeds buikpijn. Zoals Michel Proust al uitgebreid beschreef, lijkt een geur niet zozeer een herinnering op te roepen, als wel een directe sensatie. Zodra ik chloor ruik, lig ik samen met een dozijn verkleumde kinderen in een angstaanjagend diep zwembad.

Op de kant staat een grote man in een wit overhemd met korte mouwen en een korte witte broek; hij houdt een koperkleurige toeter voor zijn mond waardoor hij ons iets toeschreeuwt wat we onmogelijk kunnen verstaan in het rumoerige zwembad. Ik kan me ook niet concentreren op wat hij roept, ik ben al blij dat ik niet verdrink. De badmeester blijkt het wel degelijk tegen mij te hebben: ik moet dichter bij de kant komen. Ik probeer dat - tot ik zie dat hij de zwemhaak oppakt.

Misschien was zwemmen toch niet zo’n goed idee. Of juist wel? Ik moest maar eens af van de tamelijk kinderachtige angst voor het zwembad, en die buikpijn. Bovendien schoot mij, naast die badmeester, iemand anders te binnen.

Bekende Zanger

In de boekwinkel waar ik tot 2002 werkte, kwam elke week op een vaste dag, ik weet niet meer welke, een Bekende Zanger boeken kopen. Hij was op die dag meestal een van de eerste klanten, en kwam altijd met natte haren en over zijn schouder zo’n ouderwetse zwemtas, een soort mini-plunjezak met Schotse ruit en een koord waarmee je hem zowel dichtsnoert als over de schouder draagt. Hoewel de Zanger toen al vijftig moet zijn geweest en niet meer het meisjesidool dat hij was, was hij nog steeds zo cool dat vrijwel al mijn vrouwelijke collega’s met meer dan gewone belangstelling naar hem keken als hij binnenkwam.

Zijn muziek of verschijning zeiden mij nooit zoveel, maar vanwege zijn wekelijkse uurtje in het zwembad keek ook ik elke keer weer vol bewondering naar hem. Als hij van de fiets stapte, net uit het zwembad, en de winkel binnenliep, was hij zo... zo op zijn gemak en in zijn sas. Tevreden met zichzelf, zonder dat hij verwaand was, integendeel. Hij was de bescheidenheid zelve.

Hij had ook in een hippe sportschool met een personal coach kunnen trainen - dat hij genoegen nam met zo’n eenvoudig pleziertje als een wekelijks bezoek aan het zwembad, nam me voor hem in. Inmiddels ben ik zelf vijftig, en ik kan bepaald niet zeggen dat ik bereikt heb wat die Bekende Zanger destijds bereikt had. Daar ben ik wel eens ontevreden over, maar als ik innig tevreden uit het zwembad stap, weet ik weer dat dat onzin is, en dat ook ik het hoogst bereikbare bereikt heb.