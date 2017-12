Langzamerhand gaan leerlingen op Sint-Maarten weer naar school

Vorige week, drie maanden na de orkaan, konden ook de laatste twee groepen weer een eigen lokaal betrekken. Groep zes zat tot het zover was in de veel te benauwde lerarenkamer, de andere groep kreeg nog op het schoolplein les. Gelukkig maar, zegt directeur Karen Wattley van Sister Marie Laurence Primary School. "Groep zes kreeg gedragsproblemen omdat het zo'n kleine kamer was. En buiten werden de leerlingen steeds afgeleid door het voorbijrijdende verkeer."

Lees verder na de advertentie

En dan te bedenken dat half oktober, toen de scholen op Sint-Maarten weer open gingen, álle leerlingen van het Sister Marie Laurence les kregen op het schoolplein. De helft van het plein bevindt zich onder het betonnen schoolgebouw, de andere helft ligt in de volle zon. "Gelukkig was het dit najaar vrij koel", vertelt Wattley tijdens een rondleiding door de school. Koel betekent op Sint-Maarten dat de temperatuur nog altijd vaak de dertig graden aantikt. Als het ging regenen moesten een paar klassen als de sodemieter schuilen bij de kinderen die overdekt zaten, of de gymzaal in, die nog altijd vol hulpgoederen en schoolmateriaal staat.

Plunderaars vernielden drie klaslokalen en mijn kantoor; alles lag kapot op de vloer

Schuilplek Die gymzaal deed tijdens de ramp nog dienst als schuilplek voor het omliggende Middle Region, een van de arme buurten van Sint Maarten, gelegen op een van de groene heuvels op het eiland. De zwakke huizen, veelal van hout, zijn dan ook flink te grazen genomen door de storm. Toen Wattley de dag na Irma, op donderdag, terugkwam bij de school, was het dak boven de groepen zes, zeven en acht er afgerukt, de ruiten lagen eruit. Drie maanden later zijn veel ramen nog altijd dichtgetimmerd, stalen deuren kromgetrokken. De gymzaal was die donderdag gelukkig nog intact, alle spullen stonden nog in de lokalen. Dat was anders toen Wattley de daaropvolgende zaterdag terugkwam. Alle 38 computers, de beamers, twee smart-tv's, de digiborden, airco's, de oven, de koelkast, magnetron en de boeken waren verdwenen. "Bovendien hebben de plunderaars drie klaslokalen en mijn kantoor vernield. Alles lag kapot op de vloer en ze hadden er geürineerd." Drie maanden later heeft de school weer drie pc's en printers en acht laptops. Dankzij donateurs. Maar goed dat leraren van nature creatieve mensen zijn, zegt Wattley. "We deden voorheen heel veel met internet en met digiborden." Dat kan nu niet meer. "We gaan de lerarenkamer inrichten als IT-lokaal. Zo kunnen de klassen toch om en om het vak nieuwsbegrip doen en filmpjes kijken." De orkaan heeft erin gehakt bij de leerlingen, zegt Wattley. Nog altijd biedt een sociaal werker ondersteuning voor leerlingen en ouders die problemen hebben of die willen praten over de gebeurtenissen van 6 september en de weken daarna. "Veel leerlingen zijn heel veel verloren. Een van hen zag zelfs zijn grootvader sterven tijdens de ramp." Een zeil als tijdelijk dak moet voorkomen dat regenwater naar de lokalen op de begane grond doorlekt Gedurende twee weken sliep de familie van een van de leerlingen in een schoollokaal. Ze waren alles kwijtgeraakt tijdens Irma en sliepen daarom in een container. Wattley: "Ze wonen inmiddels in bij familie. Dat is beter, maar nog steeds niet bevorderlijk." De leerlingen van Sister Marie Laurence moeten geduld hebben tot zij al hun vriendjes en vriendinnetjes weer dagelijks zien. Niet alle 170 leerlingen passen nog in het gebouw. De klaslokalen van groep zes, zeven en acht op de eerste verdieping zijn onbruikbaar, een zeil als tijdelijk dak moet voorkomen dat regenwater naar de lokalen op de begane grond doorlekt. Vijftig leerlingen zijn ondergebracht in de Sister Magda School op een naastgelegen heuvel, 35 in de St. Joseph Primary School, beneden in Philipsburg. Dan zijn er nog zo'n 25 leerlingen die in de periode rond de storm vertrokken naar Nederland, Curaçao en Aruba, en nog niet teruggekeerd zijn. Wattley: "Sommigen komen in januari terug, anderen maken hun jaar daar af." Dat is geen probleem: de lesstof sluit op elkaar aan. Bovendien spreken kinderen uit de vier oudste klassen nog Nederlands. De jongste groepen krijgen alleen nog in het Engels les, sinds Nederlands vier jaar geleden stapsgewijs werd afgeschaft als onderdeel van het curriculum.

Elke ochtend naar Philipsburg Aidan Jones (9) is een van de kinderen die elke ochtend naar Philipsburg moet afreizen, omdat zijn klas geen les meer krijgt op het Sister Marie Laurence. Hij zit nu op het St. Joseph. Hij mist zijn broertjes en zusjes, die op een na nog op het Sister Marie Laurence zitten. Zijn moeder Hydi Jones (39) zit bij hem op het schoolplein. Haar eenjarige dochter loopt rond tussen de houten banken, met haar linkerarm wiegt zij de laatstgeborene van haar negen kinderen in slaap. De baby werd anderhalve maand geleden geboren, tijdens Irma was Jones hoogzwanger. Ze woont vlakbij de school, in Middle Region. Ook haar huis heeft het flink te verduren gehad, haar dak is weggewaaid. Alle 18 basisscholen, in totaal 4000 leerlingen, ontvangen tweemaal daags de pakketten De kinderen beginnen nog geregeld over de storm, vooral de jongsten. Jones: "Als het hard regent, of onweert, dan vragen ze verschrikt: Komt de orkaan weer terug?" De eenjarige is nog steeds bang als ze zware machines hoort. Irma had ook haar weerslag op de 9-jarige Aidan. Sint-Maarten importeert vrijwel alle voedingsmiddelen, na de orkaan kwam de toevoer stil te liggen. Omdat er nauwelijks vers voedsel was, at het gezin vooral voedsel uit blik. Daardoor werd Aidans gezondheid zwakker en kreeg hij vaker last van epileptische aanvallen. Hij zit vandaag niet op school, omdat hij vanochtend terug kwam uit het ziekenhuis. Gisteren is hij tijdens een aanval op zijn hoofd gevallen. Daar komt bij dat het gezin minder geld verdiend sinds de ramp. Jones' man werkt in de beveiliging van hotels en clubs. Omdat veel hotels nog zwaar beschadigd zijn en de toeristen voorlopig wegblijven is er veel minder werk. Hydi Jones: "Hij werkt nu enkele uren, een paar nachten in de week."

Voedselhulp Daarom is Jones ook zeer blij met de voedselhulp die het Rode Kruis biedt. Haar dochter loopt rond met een boterham met pindakaas die kort daarvoor is afgeleverd door de hulporganisatie. De kinderen in de lokalen hebben naast boterhammen stukjes watermeloen gekregen. 's Middags volgt een warme lunch. Alle 18 basisscholen, in totaal 4000 leerlingen, ontvangen tweemaal daags de pakketten, vertelt Michiel Jurgens, die namens het Rode Kruis het project coördineert. Zo moet voorkomen worden dat de leerlingen met rammelende magen in de schoolbanken zitten. "Met hun gedachten zijn ze dan ook alleen daarmee bezig." De maaltijden worden bereid in de Sundial School in Philipsburg, vergelijkbaar met een mbo in Nederland. De studenten zorg en welzijn en hospitality helpen bij het koken. Zonder uitzondering ontvangen de basisschoolleerlingen van Sint-Maarten de maaltijden. Jurgens: "We willen niet het risico lopen dat we stigmatiseren, doordat we alleen behoeftige mensen helpen. Kinderen kunnen nogal ongenuanceerd zijn over elkaar." Sowieso is eten duur op het eiland, omdat er zo weinig zelf verbouwd wordt. Doordat het Rode Kruis grootschalig kan inkopen, is het voedsel goedkoper dan wanneer scholen of ouders afzonderlijk zouden inkopen. Het Rode Kruis probeert iedere dag een andere lunch te bereiden. Doordat nog niet alle bevoorradingsstromen hersteld zijn, lukt dat niet altijd. Jurgens: "Vanaf januari kunnen we waarschijnlijk meer variëren." Eind januari stopt het programma in principe weer, al zou Jurgens graag nog een paar maanden doorgaan. Ik hoorde dat het tot augustus kan duren voordat alle leerlingen weer terug kunnen Moeder Hydi Jones