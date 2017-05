Lang leve de vooruitgang! Of toch niet?

Les één: update je computer, telefoon, apps en antivirussoftware altijd direct als er een nieuwe versie beschikbaar is. Alleen dan doe je het minimale om je goed te beschermen tegen hacks en virussen. Het is een boodschap die na jarenlange herhaling ongetwijfeld in het hoofd van veel mensen is blijven hangen.

En toch blijken bedrijven en individuen die updatemelding nog wel eens te negeren. Anders was de uitbraak van de gijzelsoftware WannaCry sinds afgelopen vrijdag niet zo groot geweest. De zwakke plekken in de beveiliging waar de computerworm gretig gebruik van maakt, waren namelijk al langer bekend. Die lekken waren ook al in maart via een update gedicht door Microsoft, het bedrijf achter Windows.

Als het op de beveiliging van technologie aankomt, dan lijken veel gebruikers vooral onverschillig. Waarom prijken bovenaan het lijstje meest gebruikte wachtwoorden anders nog altijd '123456' of 'wachtwoord'? Waarom wordt de ICT-afdeling die erop hamert om een paar keer per jaar een nieuw toegangscode in te stellen anders vooral als lastig ervaren? En waarom ontbreekt de antivirussoftware die op de meeste computers staat dan wel weer op veel smartphones? Terwijl we met die smartphone inmiddels hetzelfde doen als met die computer. Tot bankieren aan toe.

Het is alsof al die technologie in de samenleving veel gebruikers boven het hoofd is gegroeid. Die gebruiker is al lang blij dat hij het juiste knopje weet te vinden, laat staan dat hij zich zorgen maakt over hoe een goede beveiliging in elkaar zit. Schnitzler begrijpt dat ook wel. "De mens is een antiek meubel in een modern ingerichte kamer", citeert hij de filosoof Günther Anders. Vind je het gek dat velen zich bevreemd voelen tussen al die innovaties. De ontwikkelingen gaan razendsnel, de vooruitgang is niet te stoppen, hoor je dan.

Daarbij maken veel gebruikers ook nog een denkfout, aldus de filosoof. Ze zien technologie als een neutraal gebruiksvoorwerp. "Maar technologie is niet neutraal. Het is door mensen gemaakt, het heeft dus ook menselijke tekortkomingen en kan misbruikt worden."

Die houding is typerend voor hoe mensen zich tot technologie verhouden, zegt Schnitzler. "We eisen onmiddellijke beschikbaarheid. Als apparaten het gewoon doen, is er ook weinig reden om interesse te tonen in wat er achter ligt."

Naïef? Filosoof Hans Schnitzler, die in zijn boek 'Het digitale proletariaat' de mens in de sterk gedigitaliseerde wereld beschrijft, vraagt zich af of dit een keerpunt wordt. Ook WannaCry blijft voor veel mensen een abstract computerprobleem, verwacht hij. Want zolang hun eigen apparaten het gewoon doen, is er weinig noodzaak je zorgen te maken.

Juiste knopje

Wie zich wel eens afvraagt waarom een ziekenhuis, brug of dam eigenlijk verbonden is met internet, wordt al snel weggezet als antivooruitgang, aldus Schnitzler. Hij ziet daarin overeenkomsten met bijvoorbeeld de industriële revolutie. In het begin werden alle ontwikkelingen omarmd, pas later ging men ook de nadelen zien. "In die eerste fase zitten we nu als het op technologie aankomt. Als mens zien we nu nog vooral de voordelen. Techniek maakt ons leven makkelijker, efficiënter."

We leren dat technische kennis is weggelegd voor een kleine groep

We hoeven ook helemaal niet terug naar een tijd zonder internet, maar het moet wel anders worden ingericht, zegt Marleen Stikker. Zij is directeur van de Waag Society, een instelling die zich bezig houdt met technologie, kunst en maatschappelijke vragen rond innovaties. Volgens haar zijn we veel te afhankelijk geworden van de grote technologiebedrijven. "Vanuit het idee dat de gebruiker niets van een apparaat hoeft te begrijpen zolang hij het juiste knopje kan vinden, is de software achter de meest gebruikte technologie niet leesbaar. Dus ook niet voor de mensen die er wel verstand van hebben. We zijn daardoor volledig afhankelijk van de technologiebedrijven en moeten wachten tot zij met updates komen om een gat te dichten."

Dat idee dat we toch niets van al die techniek begrijpen, wordt ons aangeleerd, zegt Stikker, vooral degenen met weinig bèta-talent. "We leren dat technische kennis is weggelegd voor een kleine groep. Dat groepje meet zich vervolgens een superieure houding aan omdat zij snappen wat veel mensen niet snappen. Maar de meerderheid neemt net zo goed een superieure houding aan: het is in deze wereld waar intellect hoog wordt gewaardeerd, blijkbaar oké om te zeggen dat je niets van technologie begrijpt."

De grote technologiebedrijven vinden dat eigenlijk ook wel prima, stelt Stikker. Met een onwetende consument houden die de touwtjes stevig in handen. Zo bepalen zij wanneer ze een verouderde versie van de software niet meer ondersteunen, waardoor ook de updates niet meer verschijnen.

Daarom is Stikker groot voorstander van de zogenoemde open source. Dat wil zeggen dat de achterliggende software wel toegankelijk is, zodat ook specialisten buiten het bedrijf ermee aan de slag kunnen en de beveiliging kunnen verbeteren. Volgens Stikker kan iedereen daarvan profiteren, ook de meerderheid die geen interesse heeft in techniek en programmeren. "Ik vergelijk het altijd met een buurtbarbecue. Je hebt iemand nodig die het initieert, en je hebt mensen nodig die willen helpen met het meebrengen van stoelen en eten en drinken. Als dat maar tien procent is, dan profiteert de overige negentig procent die verschijnt op de barbecue daar ook van."