Lager BTW-tarief raakt rijken net zo goed

Kom niet aan het lage btw-tarief, want dan beginnen ondernemers, brancheorganisaties en consumenten eensgezind aan een luid protest. Toch verhoogt het derde kabinet Rutte naar alle waarschijnlijkheid het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Dat is slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor de lage inkomens en slecht voor de volksgezondheid, zeiden tegenstanders toen eerdere kabinetten hardop nadachten over btw-verhogingen. Dus waarom zelfs maar overwegen het tarief te verhogen? Om de overheidsinkomsten te vergroten, was een deel van het antwoord.

Dat overtuigde niet. In 2012 liet staatssecretaris van financiën Frans Weekers zijn plannen varen, in 2015 deed zijn opvolger Eric Wiebes hetzelfde. Afgaande op gelekte documenten zet Rutte III wel door. De verhoging van 3 procent levert de staat ruim 2 miljard euro op. Dat kost een huishouden gemiddeld ongeveer 20 euro per maand.

Gevolgen Dat wil niet zeggen dat consumenten er op achteruit gaan. De btw-verhoging is slechts een onderdeel van een groter belastingplan dat het nieuwe kabinet deze week presenteert. De tegenstanders van een hogere btw, zoals werkgeversvereniging VNO-NCW, willen nog niet reageren. Dat doen zij als alle plannen deze week naar buiten komen. Rijk of arm, iedereen is ongeveer eenzelfde percentage van het inkomen kwijt aan producten en diensten die onder het lage tarief vallen. Afgaande op het verleden zullen zij waarschuwen voor de gevolgen van meer belastingen op dagelijkse producten. Zijn die gevolgen echt zo negatief? Het Centraal Planbureau gaf drie jaar geleden het antwoord in het rapport ‘Bouwstenen voor een moderne btw’. Producten die onder het lage tarieven vallen zijn basisbehoeften als melk, brood, groente, fruit en vlees. Om deze producten voor iedereen betaalbaar te houden, heft de overheid geen 21 procent maar 6 procent btw. De heersende gedachte is dat elke Nederlander ongeveer evenveel geld uitgeeft aan deze dagelijkse boodschappen. Als de prijzen stijgen, raakt dat de lagere inkomens harder, want bij hen gaat een groter deel van de inkomsten op aan basisproducten. Volgens het CPB klopt deze redenering niet. Rijk of arm, iedereen is ongeveer eenzelfde percentage van het inkomen kwijt aan producten en diensten die onder het lage tarief vallen. Groepen met meer geld eten niet meer, maar wel duurder. Zij gooien ook meer eten weg en bezoeken vaker een restaurant. Kunst, boeken en kranten vallen ook onder het lage tarief, allemaal producten die vooral in trek zijn bij de hogere inkomens.