Laat die make-up maar zitten; kwetsbaar en ‘echt’ zijn is het nieuwe mooi

Het lijkt alsof ze voor de spiegel in huilen zal uitbarsten. “Ik vind het heel spannend”, brengt ze uit. “Zonder wimpers, dat is het allerergste.” Ze vermant zich. “Ik doe eerst de foundation.” Met wattenschijfjes boent ze haar gezicht. Er klinkt gekreun en ‘oh my god’, dan trekt ze de nepwimpers van haar oog­leden. “Klaar.” Ze kijkt zuchtend naar haar blote gezicht. Ze had al gewaarschuwd: het was ‘allemaal nep’.

Viola is een van de zes deelnemers van tv-programma ‘Pretty & Single’ dat vanaf vandaag te zien is op NPO 3. De deelnemers durven naar eigen zeggen zonder make-up de straat niet op, maar voor het programma gaan ze daten zonder iets op hun gezicht. Wellicht heeft hun perfecte uiterlijk hen onbenaderbaar gemaakt? Zonder make-up laten ze zien wie ze echt zijn, tonen ze hun kwetsbaarheid en zijn ze wellicht (nóg) aantrekkelijker voor potentiële partners, is de onderliggende gedachte.

De vrouwen in ‘Pretty & Single’ moeten dubbel bloot: zonder make-up vertellen ze hun verhaal

Het programma past perfect in een trend op sociale media. Kwetsbaar en echt zijn het nieuwe mooi: je blijkt veel meer clicks en likes te krijgen als je je ‘ware’ gezicht laat zien, in plaats van het mooist mogelijke. Dat geldt zowel het uiterlijk als het innerlijk. Op sociale media als Instagram, waar het wemelt van de afgetrainde lijven en ronkende happiness-hashtags, is het hip om de imperfectie te vieren: wereldsterren als Beyoncé, Alicia Keys en Heidi Klum zetten foto’s van zichzelf online zonder make-up, YouTube-sterren vertellen voor de camera in geuren en kleuren (en in tranen) over hun onzekerheden. Hoe rauwer, hoe beter.

‘Pretty & Single’ wordt gepresenteerd door Nienke Plas (33), bekend van haar YouTubefilmpjes waarin ze recht voor z’n raap en met plat Amsterdams accent vertelt over haar dagelijkse leven. Met 257 duizend abonnees op YouTube en 442 duizend volgers op Instagram is ze gerust een fenomeen te noemen.

Met make-up zelf is niks mis, zegt Plas. “Maar voor de vrouwen in ‘Pretty & Single’ staat het ergens anders voor, ze verbloemen er iets mee, dat het niet goed met ze gaat bijvoorbeeld.” De vrouwen moeten in het programma dan ook, geheel volgens de trend, dubbel bloot: niet alleen gaat de laag van hun gezicht, ook het verhaal erachter komt op tafel. Zonder make-up en valse wimpers ziet Viola er nog altijd mooi uit, maar nu ontdekt de kijker wie er schuilgaat achter het masker van valse wimpers en foundation: Viola vertelt dat ze een zenuwziekte en reumatoïde artritis heeft. “Ik moet nu de angst onder ogen komen dat ze een ziek iemand zien. Ik weet niet of ik zonder make-up ook zo krachtig en pittig kan zijn”, zegt ze in het programma.

Hang naar echtheid De keuze voor Plas als presentator van ‘Pretty & Single’ past goed bij de hang naar echtheid. Op internet wordt Plas alom gelauwerd, omdat ze ogenschijnlijk zonder enige schaamte, en dikwijls op hilarische wijze, alles vertelt en toont wat er in haar hoofd opkomt en in haar leven omgaat. Geen ‘kijk mij hier mooi zitten wezen’, maar grove verhalen over poenies (straattaal voor vagina’s), puisten en ruften, geregeld zonder make-up en met het haar op ‘standje leeuw’. “Op tv en in reclames ziet iedereen er perfect uit. Je ziet nooit eens een dik persoon in een advertentie van een fastfoodketen”, legt Plas uit. “Dat is een vertekend beeld. Natuurlijk, ik ga er óók mooi bij zitten, als er een foto wordt gemaakt. Maar ik vind het ook leuk om het leven te laten zien zoals het is. Dat gaat me veel gemakkelijker af. Ken je dat gevoel als je een nieuwe baan hebt, dat je je de hele tijd leuk en goed moet gedragen? Dat is toch vreselijk? Ik heb daar schijt aan. En ik merk aan de comments onder mijn video’s dat kijkers dat heel verfrissend vinden.”

Niet mooier dan het is Hoewel het Plas er nooit om te doen was, denkt ze dat het kijkers kan helpen om te zien dat het allemaal niet perfect hoeft. “Als ik ruzie heb met mijn vriend, omdat-ie om seks vraagt als ik er geen zin in heb, deel ik dat. Misschien heeft de buurvrouw er ook nog wat aan: o gelukkig, ik ben niet de enige.” Hetzelfde geldt voor haar uiterlijk. “Ik ben niet bepaald achttien meer en toch hou ik die camera de hele tijd veel te dicht op mijn gezicht, ook als het twee uur ’s nachts is. Ik probeer het niet mooier te maken dan het is. Nee, dit is hoe mijn hoofd er nu uitziet.” Toch laat Plas in een van haar video’s jubelend – “Ik voel me een kind dat naar Eurodisney gaat” – een borstvergroting doen. “Dit is het huis waar jullie mogen zijn, wie jullie willen zijn: rond, en prominent”, spreekt ze later in de video haar nieuwe aanwinsten toe, die overigens niet in beeld komen. Gaat dit niet in tegen haar filosofie van echtheid? Nee hoor, vindt Plas. “We ­leven in een tijd waarin je jezelf kan fiksen. Ik wilde graag mijn borsten terug van vóór mijn zwangerschap. Ik heb er een jaar goed over nagedacht, ik heb eindeloos grapjes gemaakt over mijn flat chest. Ik ben gelukkiger met mijn nieuwe borsten. Niet omdat iemand heeft gezegd ‘Jezus wat hangen die borsten er sneu bij’, maar omdat ik ze zélf wilde.” Echtheid lijkt in het nieuwe schoonheidsideaal dan ook vooral op openheid te duiden. Dat komt ook naar voren in de eerste aflevering van ‘Pretty & Single’. Viola mag na de eerste date zonder make-up kiezen of ze de tweede date wél opgemaakt gaat. Ze kiest voor all glam, maar vertelt haar date dan wel haar verhaal. “Dit is hoe ik normaal ­altijd ben”, zegt ze als date Patrick verbaasd opmerkt dat hij een heel andere versie van haar ziet. “Ik ben wel echt een poppetje.” Ze vertelt hem ook dat ze ziek is en veel pijn heeft. De make-up draagt ze doorgaans om te voorkomen dat mensen haar als een zieke ­behandelen, legt ze uit. “Dit is mijn ­superhero-pak.” Haar date reageert ­begripvol en stelt haar gerust: “Ik zag het niet aan je hoor”. ‘Pretty & Single’ is elke dinsdag om 21.15 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 3.

Wie is Nienke Plas? Nienke Plas (33) is comedian, presentator, zangeres en YouTube-ster. Ze werd bekend met haar ‘Hahalogs’, video’s op YouTube waarin ze in rap tempo en plat Amsterdams de ene na de andere harde en vaak gore grap aaneenrijgt. In de ‘Shitty Diaries’, die ze maar liefst twee keer per week uploadt, toont ze haar dagelijks leven: kibbelen met vriend en manager Resley Stjeward, voorlezen voor haar vierjarige zoontje Frenky-Dean, winkelen, de was ophangen, maar ook de voorbereidingen voor haar eerste theatertour, de kleedkamerzenuwen en een huilbui als een optreden niet goed ging. In 2018 maakte Plas haar debuut als tv-presentator, bij het RTL-­programma ‘Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is ’t feestje!’, bracht ze haar eerste nummer uit als zangeres en deed ze mee aan ‘Expeditie Robinson’. Nu is ze op tournee met haar eerste theatervoorstelling ‘Van de hak op de tak’.

Huidverhalen Dat kwetsbaarheid en openheid beter aanslaan dan vlekkeloze perfectie, weten ook marketingbureaus. VSM, leverancier van homeopatische middelen, bracht vorig jaar zalfjes onder de aandacht door social influencers te vragen hun ‘huidverhaal’ te delen onder vermelding van #vsmskinstories. Er waren posts over striae – pardon, ‘tijgerstrepen’ – acne, littekens en eczeem: verhalen die ‘bij je lichaam horen’ en waar je ‘trots op mag zijn’. Om het ‘taboe rond huidproblemen’ te verbreken en daarbij vooral niet te vergeten welke zalfjes kunnen helpen om die problemen te verhelpen.

Hoe gênant zijn g ênante foto’s? Vivian Hoorn (26) is stylist, fotograaf, model en social influencer. Op haar Instagram (249 duizend volgers) plaatst ze foto’s van zichzelf in kleine bikini’s op prachtige stranden en het YouTube-­account dat ze deelt met haar al even knappe vriend barst van de filmpjes over verre reizen en exotische fotoshoots. Om te laten zien dat ze heus niet zo perfect is als ze wellicht overkomt en ook weleens verkreukeld wakker wordt, heeft ze nog een Instagramaccount gemaakt waarop ze ‘gênante’ foto’s plaatst. Hoorn in een bikini op een prachtig strand, maar dan met net iets meer bovenbeen in beeld, Hoorn die niet meer in een broek past, Hoorn die een beetje schaapachtig en dus een keer niet zwoel in de lens kijkt. Deze ‘echtheid’ is wat volgers graag zien. Zij herkennen de imperfecties en onzekerheden van hun idolen. Is dat terecht? Want zelfs op haar minst charmante ­foto’s is Hoorn duidelijk een schoonheid. En als iemand als zij die paar vetrolletjes en haar on­gekamde haar al als gênant bestempeld, hoe moeten haar veelal jonge volgers zich dan wel niet voelen?

