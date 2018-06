De kwaliteit van de forensische zorg staat zwaar onder druk, blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek dat donderdag wordt besproken in de Tweede Kamer. 'De sector kent een grens in de maximale belastbaarheid die medewerkers en patiëntenzorg aan kunnen. Deze grens is overschreden', luidt de harde conclusie.

Lees verder na de advertentie

Ons personeel moet de ruimte krijgen om haar werk veilig te doen GGZ Nederland in een brief naar de Kamer

De zorg voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en ook een psychiatrisch beeld hebben lijdt daaronder, aldus het onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix. Dat keek naar de beleving van personeel en naar relevante data en rapportages, bijvoorbeeld over het aantal patiënten. Zo’n 800 werknemers uit de forensische ggz-instellingen en tbs-klinieken vulden ervoor een enquête in. Zij maken zich zorgen: om elkaar en om de patiënten.

Mengelmoes van oorzaken Hoewel het niet uit de incidentencijfers van de inspectie blijkt, wordt er volgens het onderzoek ‘wel een afname van de veiligheid beleefd.’ Er komt niet één oorzaak naar voren, maar een mengelmoes van regeldruk, zwaardere patiënten, tekorten op de arbeidsmarkt en te weinig geld. Niet zomaar op te lossen dus, concludeert het adviesbureau dat naast de enquête ook diepte-interviews heeft gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het ministerie van justitie en veiligheid en het gevangeniswezen. GGZ Nederland, koepel van ggz-instellingen, heeft na het lezen van het onderzoek direct een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder heeft zij haar zorgen over de forensische sector óók al geuit en de situatie kan in haar ogen niet blijven voortbestaan. “Forensische zorgaanbieders willen bijdragen aan een veilige, inclusieve samenleving en patiënten optimaal behandelen om zo recidive te voorkomen. Ons personeel moet echter wel de ruimte krijgen om dit op een kwalitatief goed en veilige wijze te kunnen doen”, aldus organisatie in de brief. Vlak voordat het bestuurlijke ggz-akkoord wordt verwacht (begin juli) vraagt de koepel om meer middelen. “Met de juiste inspanningen kunnen de kwaliteit en veiligheid in de sector worden hersteld. Op dit moment zijn we nog met het ministerie van justitie en veiligheid in gesprek over de inzet die nodig is.” De sector heeft, aldus de koepel, zeker 20 miljoen extra nodig.

Lees ook:

Cliëntenstop voor kliniek Den Dolder: Eérst moet de zorg verbeteren De kliniek voor forensische psychiatrie waar de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, moet per direct stoppen met het aannemen van patiënten met een ernstige stoornis. Het grootste probleem is de personele bezetting.