Kwakzalverprijs voor 'onkritische' verloskundigen

De KNOV krijgt de prijs 'vanwege haar onkritische houding tegenover alternatieve behandelingen'. De meerderheid van de verloskundigen beoefent zijn beroep op 'voorbeeldige wijze', schrijft de jury, maar 'in de eerstelijnsverloskunde worden met enige regelmaat dubieuze praktijken beoefend, zoals onderwaterbevallingen en waterinjecties'. Of zelfs echte kwakzalverij, 'zoals homeopathie, haptonomie, en acupunctuur'.

De KNOV wil niet inhoudelijk reageren. Een woordvoerster zegt wel dat onderwaterbevallingen en acupunctuur moeten bijdragen aan 'het verminderen van de pijnbeleving'.

Placebo-effect

Femme Amsterdam geeft wel een reactie. De verloskundigenpraktijk in de hoofdstad was zelf ook een van de genomineerden voor de Kackadorisprijs, en biedt acupunctuur aan. Verloskundige Karlijn Janssen zegt dat de praktijk 'heel goede resultaten' boekt met de acupunctuurbehandelingen. "Vooral bij vrouwen met slaapproblemen en bij vrouwen die misselijk zijn tijdens de zwangerschap." Dat kan een placebo-effect zijn, erkent ze, maar doordat de behandeling bij veel vrouwen slaapproblemen verhelpt, hoeven zij geen medicatie te slikken. "Die medicijnen kunnen nogal een effect hebben op de ontwikkeling van het kind of op de kwaliteit van de moedermelk."

Janssen zegt dat ze niet weet of er wetenschappelijk bewijs is dat de methode werkt. "Ik beloof ook niet dat het honderd procent effectief is. Wij bieden het niet aan als medicatie. Persoonlijk vind ik dat geen kwakzalverij." Onderwaterbevallingen biedt Femme Amsterdam aan, 'omdat mensen het zelf graag willen'.